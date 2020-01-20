Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T17:51+0300
https://ria.ru/20200120/1563640466.html
Рябков ответил на вопрос о возможности военных учений стран БРИКС
https://cdn23.img.ria.ru/images/155548/22/1555482223_0:0:2989:1681_1036x0_80_0_0_146e80e064e3d90b0449d4bc7f252b48.jpg
РИА Новости

Рябков ответил на вопрос о возможности военных учений стран БРИКС

16:38 20.01.2020 (обновлено: 17:51 20.01.2020)
222
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Страны БРИКС проведут в текущем году военное пятистороннее многоборье, подобные форматы сейчас для объединения предпочтительнее, заявил в понедельник замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о возможности проведения в этом году военных учений стран БРИКС.
"Форматы подобного рода совместных мероприятий определяются в зависимости от потребностей профильных ведомств и специфики развития ситуации в том или ином регионе. Не самоцель гнаться за 5-сторонним форматом и в таких вопросах тоже. Есть другие способы взаимодействия с каждой из указанных стран, которые дают должную отдачу. И мы будем следовать этой логике дальше", - сказал Рябков на пресс-конференции, посвященной председательству России в БРИКС в 2020 году и организованной на площадке МИА "Россия сегодня".
"Что касается 5-стороннего контакта по линии военных ведомств, то, среди прочего, могу упомянуть о предстоящем в текущем году военном многоборье в 5-стороннем формате, который, я уверен, вызовет повышенный интерес и привлечет внимание и станет сигналом о том, что наши военные ищут формы, как лучше знакомиться друг с другом, в том числе и в таких сферах, где мы находимся в соревновательной среде", - сказал замглавы МИД РФ.
БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. Председательство в группе БРИКС с 1 января 2020 года перешло от Бразилии к России.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Вчера, 15:56
Объем расчетов в нацвалютах внутри БРИКС будет расти, заявил Рябков
711000
Обсудить 0
БРИКССергей РябковРоссияБезопасность
Рекомендуем
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Говорить о расширении БРИКС пока рано, заявил Рябков
Министр иностранных дел Китая Ван И
Китай намерен продолжить развитие сотрудничества с Россией
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков встретился с новым послом США
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
В МИД сожалеют, что США не меняют позицию по своему присутствию в САР
Игорь Краснов
У кандидата на пост генпрокурора сильный характер, заявил Клишас
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога
Эрдоган заявил, что не сядет за стол переговоров с Хафтаром
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ сохранил прогноз по росту ВВП России в 2020 году на 1,9%
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Разногласия по Идлибу не испортят отношения с Россией, заявил Эрдоган
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ расширение мониторинговой миссии
Руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов
Деньгов: Россия сдвинула ливийское урегулирование с мертвой точки
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
Россия подтвердила договоренности по компенсации за ЧП с "Дружбой"
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Рябков не исключил неформальную встречу БРИКС 9 мая в Москве
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Объем расчетов в нацвалютах внутри БРИКС будет расти, заявил Рябков
Конституция Российской Федерации
Совет Госдумы во вторник обсудит законопроект о поправке к Конституции
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Рябков: "корабль" БРИКС уверенно преодолевает штормовые волны политики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
Лента новостейМолния