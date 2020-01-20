Рябков ответил на вопрос о возможности военных учений стран БРИКС

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Страны БРИКС проведут в текущем году военное пятистороннее многоборье, подобные форматы сейчас для объединения предпочтительнее, заявил в понедельник замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков , отвечая на вопрос о возможности проведения в этом году военных учений стран БРИКС. Страныпроведут в текущем году военное пятистороннее многоборье, подобные форматы сейчас для объединения предпочтительнее, заявил в понедельник замминистра иностранных дел РФ, отвечая на вопрос о возможности проведения в этом году военных учений стран БРИКС.

"Форматы подобного рода совместных мероприятий определяются в зависимости от потребностей профильных ведомств и специфики развития ситуации в том или ином регионе. Не самоцель гнаться за 5-сторонним форматом и в таких вопросах тоже. Есть другие способы взаимодействия с каждой из указанных стран, которые дают должную отдачу. И мы будем следовать этой логике дальше", - сказал Рябков на пресс-конференции, посвященной председательству России в БРИКС в 2020 году и организованной на площадке МИА "Россия сегодня".

"Что касается 5-стороннего контакта по линии военных ведомств, то, среди прочего, могу упомянуть о предстоящем в текущем году военном многоборье в 5-стороннем формате, который, я уверен, вызовет повышенный интерес и привлечет внимание и станет сигналом о том, что наши военные ищут формы, как лучше знакомиться друг с другом, в том числе и в таких сферах, где мы находимся в соревновательной среде", - сказал замглавы МИД РФ.