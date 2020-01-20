Кадыров заявил, что ему не предлагали должность вне республики

"У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику. И никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить", — заявил Кадыров в Грозном на расширенном заседании правительства, первом с начала года.