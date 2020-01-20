Россия подтвердила договоренности по компенсации за ЧП с "Дружбой"

"Подтверждаем, что достигнута принципиальная договоренность по подходам к компенсации за "грязную" нефть", - сказал он, отвечая на вопрос, достигнуты ли между белорусской и российской сторонами соглашение о подходах и методике компенсации за загрязненную нефть.