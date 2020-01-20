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Россия подтвердила договоренности по компенсации за ЧП с "Дружбой"
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РИА Новости

Россия подтвердила договоренности по компенсации за ЧП с "Дружбой"

16:31 20.01.2020 (обновлено: 16:48 20.01.2020)
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© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
© AP Photo / Sergey Grits
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия подтверждает достижение принципиальных договоренностей о подходах к компенсации Белоруссии за некондиционную нефть, сообщил РИА Новости представитель и.о. зампреда российского правительства Дмитрия Козака Илья Джус.
"Подтверждаем, что достигнута принципиальная договоренность по подходам к компенсации за "грязную" нефть", - сказал он, отвечая на вопрос, достигнуты ли между белорусской и российской сторонами соглашение о подходах и методике компенсации за загрязненную нефть.
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