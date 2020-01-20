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Деньгов: Россия сдвинула ливийское урегулирование с мертвой точки
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РИА Новости

Деньгов: Россия сдвинула ливийское урегулирование с мертвой точки

16:30 20.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов
Руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов считает, что Россия сдвинула дело ливийского урегулирования с мертвой точки, международная конференция в Берлине закрепила достигнутые ранее договоренности, и теперь предстоят контакты со всеми сторонами конфликта.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что итоговый документ берлинской конференции по Ливии содержит положения об устойчивом прекращении огня.
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"С удовлетворением можно констатировать тот факт, что Россия сдвинула дело ливийского урегулирования с мертвой точки. Все это произошло сразу после того, как к этому призвали Москва и Анкара. Именно в Москве прошли переговоры Хафтара и Сарраджа, после чего в Ливии наступил режим прекращения огня", - сказал Деньгов.
"Конференция в Берлине закрепила достигнутые договоренности на всех уровнях, включая внешних игроков", - отметил он. По его оценке, в дальнейшем развитие событий в Ливии изменится кардинально. "Весь мир будет следить за тем, чтобы кровопролитие в этой стране не допускалось. И ливийцы, при поддержке стран-партнеров, найдут решение, благодаря которому конфликт будет исчерпан", - подчеркнул Деньгов.
По его словам, "предстоят контакты со всеми сторонами конфликта, в том числе с людьми на земле".
"Важно понимать, что достигнутые в Берлине результаты стали возможны только лишь благодаря усилиям России и огромной работе по выстраиванию отношений со всеми противоборствующими сторонами в Ливии. Мы рассчитывали, что ключевым этапом в этом процессе станут переговоры в Москве - так и произошло", - отметил глава российской контактной группы.
Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеЛев ДеньговМИД РФЛивияБерлин (город)В мире
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