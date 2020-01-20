Китай намерен продолжить развитие сотрудничества с Россией

"В 2020 году мы будем продвигать более прочное сотрудничество для продвижения мира и определенности в мире. Мы будем продвигать всестороннее стратегическое партнёрство и взаимодействие с Россией", - заявил Ван И, выступая на приеме по случаю Нового года по лунному календарю.