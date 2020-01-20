Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T16:27+0300
https://ria.ru/20200120/1563639505.html
Китай намерен продолжить развитие сотрудничества с Россией
https://cdn24.img.ria.ru/images/155346/05/1553460522_0:164:2794:1736_1036x0_80_0_0_31f30532e92f53cb5c5494edd02761aa.jpg
РИА Новости

Китай намерен продолжить развитие сотрудничества с Россией

16:27 20.01.2020
392
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Китай продолжит развивать с Россией отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
"В 2020 году мы будем продвигать более прочное сотрудничество для продвижения мира и определенности в мире. Мы будем продвигать всестороннее стратегическое партнёрство и взаимодействие с Россией", - заявил Ван И, выступая на приеме по случаю Нового года по лунному календарю.
Российско-китайское сотрудничество
9 января, 11:39Конфликт США и Ирана
Китай готов усиливать взаимодействие с Россией по Ближнему Востоку
Он добавил, что в прошлом году стороны отметили 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.
"Благодаря личной роли лидеров двух стран российско-китайские отношения вошли в новую эпоху взаимной поддержки и взаимной выгоды, делая важный вклад в поддержание международного мира и процветания", - сказал китайский министр.
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
5 декабря 2019, 11:35
Россия и Китай договорились сообща противостоять вмешательству извне
1500001
Обсудить 0
Ван И (политик)МИД КНРКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
Москва и Минск согласовали методику компенсации за ЧП с "Дружбой"
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Говорить о расширении БРИКС пока рано, заявил Рябков
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
Россия подтвердила договоренности по компенсации за ЧП с "Дружбой"
Сергей Рябков
Рябков ответил на вопрос о возможности военных учений стран БРИКС
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
В МИД сожалеют, что США не меняют позицию по своему присутствию в САР
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
Премьер Японии подтвердил курс на мирный договор с Россией
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Рябков прокомментировал заявления Ирана о сотрудничестве с МАГАТЭ
Руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов
Деньгов: Россия сдвинула ливийское урегулирование с мертвой точки
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон надеется увеличить инвестиции в Африку после Brexit
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Объем расчетов в нацвалютах внутри БРИКС будет расти, заявил Рябков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога
Эрдоган заявил, что не сядет за стол переговоров с Хафтаром
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Разногласия по Идлибу не испортят отношения с Россией, заявил Эрдоган
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ оценили претензии Фанара к проведению всеправославного собора
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ расширение мониторинговой миссии
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
В Греции прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
Лента новостейМолния