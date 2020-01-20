Китай намерен продолжить развитие сотрудничества с Россией

"В 2020 году мы будем продвигать более прочное сотрудничество для продвижения мира и определенности в мире. Мы будем продвигать всестороннее стратегическое партнёрство и взаимодействие с Россией", - заявил Ван И, выступая на приеме по случаю Нового года по лунному календарю.
Он добавил, что в прошлом году стороны отметили 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.
"Благодаря личной роли лидеров двух стран российско-китайские отношения вошли в новую эпоху взаимной поддержки и взаимной выгоды, делая важный вклад в поддержание международного мира и процветания", - сказал китайский министр.
5 декабря 2019, 11:35Россия и Китай договорились сообща противостоять вмешательству извне