Жительница Тулы обнаружила у себя в туалете змею

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Жительница Жительница Тулы вернулась из отпуска и обнаружила у себя в квартире змею. Об этом сообщает телеканал " Первый Тульский ".

Рептилия выползла из-под ободка унитаза. Женщина позвала на помощь сына, а тот вызвал сотрудников экзотариума. Прибывшие на место специалисты не нашли в квартире пресмыкающееся.

Женщина успела сфотографировать змею. Судя по снимкам, в дом проник маисовый полоз — неядовитая, но юркая змея. Владелица квартиры обошла соседей и предупредила их о возможном "госте".

Специалисты подозревают, что рептилия могла уползти к другим жителям дома. Они призвали не убивать змею, а накрыть ведром или тряпкой.