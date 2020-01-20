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Жительница Тулы обнаружила у себя в туалете змею
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РИА Новости

Жительница Тулы обнаружила у себя в туалете змею

16:21 20.01.2020
16095
© Фото : Первый Тульский Змея в туалете жительницы Тулы
Змея в туалете жительницы Тулы
© Фото : Первый Тульский
Змея в туалете жительницы Тулы
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Жительница Тулы вернулась из отпуска и обнаружила у себя в квартире змею. Об этом сообщает телеканал "Первый Тульский".
Рептилия выползла из-под ободка унитаза. Женщина позвала на помощь сына, а тот вызвал сотрудников экзотариума. Прибывшие на место специалисты не нашли в квартире пресмыкающееся.
Женщина успела сфотографировать змею. Судя по снимкам, в дом проник маисовый полоз — неядовитая, но юркая змея. Владелица квартиры обошла соседей и предупредила их о возможном "госте".
Специалисты подозревают, что рептилия могла уползти к другим жителям дома. Они призвали не убивать змею, а накрыть ведром или тряпкой.
Жители дома беспокоятся за пресмыкающееся — змея может погибнуть из-за холода или стать добычей крыс.
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