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Эксперты назвали лучшие фильмы XXI века
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РИА Новости

Эксперты назвали лучшие фильмы XXI века

16:16 20.01.2020 (обновлено: 16:30 20.01.2020)
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© Kennedy Miller Productions/Village Roadshow Pictures (2015)Кадр из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"
Кадр из фильма Безумный Макс: Дорога ярости
© Kennedy Miller Productions/Village Roadshow Pictures (2015)
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Картина "Безумный Макс: Дорога ярости" возглавила список лучших фильмов XXI века, который составили эксперты журнала Empire.
Авторы рейтинга назвали фильм австралийского режиссера Джорджа Миллера "бескомпромиссным произведением искусства".
На втором месте расположилась первая часть трилогии режиссера Питера Джексона "Властелин колец: Братство кольца". Третью строчку занял "Темный рыцарь" Кристофера Нолана. Эксперты особо отметили интерпретацию персонажа Джокера актером Хитом Леджером, назвав ее "бесконечно увлекательной".
Четвертое и пятое места заняли "Начало" и "Лунный свет". На шестом месте байопик про Facebook "Социальная сеть", на седьмом — кинокомикс "Мстители: Война бесконечности".
На восьмом месте расположился социальный хоррор "Прочь" Джордана Пила, который, по мнению авторов рейтинга, стал одной из главных жанровых сенсаций последнего времени.
Замыкают десятку фэнтезийная драма "Лабиринт Фавна" Гильермо дель Торо и мелодрама "Трудности перевода" Софии Копполы.
Кадр из фильма Паразиты
5 января, 16:41Культура
Американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года
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КультураГильермо дель Торо ГомесСофия КопполаПитер ДжексонКристофер Нолан
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