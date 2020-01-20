Эксперты назвали лучшие фильмы XXI века

Четвертое и пятое места заняли "Начало" и "Лунный свет". На шестом месте байопик про Facebook "Социальная сеть", на седьмом — кинокомикс "Мстители: Война бесконечности".

На восьмом месте расположился социальный хоррор "Прочь" Джордана Пила, который, по мнению авторов рейтинга, стал одной из главных жанровых сенсаций последнего времени.