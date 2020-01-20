Решение школьной задачи по математике вызвало споры в Сети

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Сети разгорелись споры из-за фотографии, на которой учительница демонстрирует школьникам решение примера по математике. Снимок опубликовал пользователь твиттера В Сети разгорелись споры из-за фотографии, на которой учительница демонстрирует школьникам решение примера по математике. Снимок опубликовал пользователь твиттера Fetusberry

На фотографии в классе решают пример "20/5 (2 * 2)". Под ним указаны сразу два ответа: 1 и 16. Утверждается, что оба они "одинаково верны": 1 — это ответ при "решении по старинке", а 16 — по образовательному стандарту Common Core.

© Страница @Fetusberry в Twitter Сообщение, опубликованное на странице Fetusberry Doingles Crunch в Twitter © Страница @Fetusberry в Twitter Сообщение, опубликованное на странице Fetusberry Doingles Crunch в Twitter

Fetusberry не согласился с таким утверждением. Другие пользователи микроблога начали спорить в комментариях под записью.

По мнению одних, правильный ответ — 16, другие настаивали, что у них получилось 1. Причина такого расхождения — в разной последовательности действий. Одна система, определяющая порядок вычисления в математике, отдает приоритет делению над умножением, другая — наоборот.

"Правильным ответом будет назвать идиотом того, кто написал такой пример. Учителя должны говорить о том, что уравнения и примеры могут быть написаны так же плохо, как предложения в английском", — заключил rms099_rickdias

Пример с двумя ответами стал поводом для ироничных шуток и язвительных комментариев.

"А теперь представьте, если НАСА будет работать по таким правилам", — написал canuckistan2010

"Как можно обучать математике, в которой нет точного ответа?" — возмутился Matthew71925909