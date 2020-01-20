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2020-01-20T16:46+0300
https://ria.ru/20200120/1563638421.html
Решение школьной задачи по математике вызвало споры в Сети
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РИА Новости

Решение школьной задачи по математике вызвало споры в Сети

16:16 20.01.2020 (обновлено: 16:46 20.01.2020)
16644
© Depositphotos / bbbbar Число Пи
Число Пи
© Depositphotos / bbbbar
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Сети разгорелись споры из-за фотографии, на которой учительница демонстрирует школьникам решение примера по математике. Снимок опубликовал пользователь твиттера Fetusberry.
На фотографии в классе решают пример "20/5 (2 * 2)". Под ним указаны сразу два ответа: 1 и 16. Утверждается, что оба они "одинаково верны": 1 — это ответ при "решении по старинке", а 16 — по образовательному стандарту Common Core.
© Страница @Fetusberry в TwitterСообщение, опубликованное на странице Fetusberry Doingles Crunch в Twitter
Сообщение, опубликованное на странице Fetusberry Doingles Crunch в Twitter
© Страница @Fetusberry в Twitter
Сообщение, опубликованное на странице Fetusberry Doingles Crunch в Twitter
Fetusberry не согласился с таким утверждением. Другие пользователи микроблога начали спорить в комментариях под записью.
По мнению одних, правильный ответ — 16, другие настаивали, что у них получилось 1. Причина такого расхождения — в разной последовательности действий. Одна система, определяющая порядок вычисления в математике, отдает приоритет делению над умножением, другая — наоборот.
"Правильным ответом будет назвать идиотом того, кто написал такой пример. Учителя должны говорить о том, что уравнения и примеры могут быть написаны так же плохо, как предложения в английском", — заключил rms099_rickdias.
Пример с двумя ответами стал поводом для ироничных шуток и язвительных комментариев.
"А теперь представьте, если НАСА будет работать по таким правилам", — написал canuckistan2010.
"Как можно обучать математике, в которой нет точного ответа?" — возмутился Matthew71925909.
"Вот почему у американцев такие слабые успехи в математике", — пошутил RoonKolos.
Бутылка воды
3 декабря 2019, 20:44РИА Наука
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
39231771323
Обсудить 39
В мире
Популярные комментарии
операции * и / что в математике, что в программировании имеют одинаковый приоритет, значит надо вычислять слева направо с учетом того, что выражение в скобках вычисляется прежде всего остального, поэтому правильный ответ 16
20 января, 16:37
Смауг Смаугович
5930005
Вот вам и реальная причина падения Боингов....
20 января, 16:25
Валерий Камаев
38170001
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