МИД Франции призвал к выполнению итогового документа по Ливии

Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине

Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине

ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Приоритетом в урегулировании кризиса в Приоритетом в урегулировании кризиса в Ливии является быстрая реализация положений, сформированных в итоговой декларации конференции , прошедшей накануне в Берлине, заявляют в МИД Франции

"Последствия ливийского кризиса для гуманитарной ситуации, стабильности в Ливии и безопасности северной Африки, Сахеля и Европы вызывают обеспокоенность у Франции, ЕС и всех соседей Ливии. Перед лицом этой ситуации международное сообщество вчера в Берлине выразило своё единство и решимость поддержать усилия ООН по выходу из ливийского кризиса", - сообщил представитель министерства в ходе брифинга.

Он отметил, что "приоритет теперь должен заключаться в быстрой реализации положений, определенных вчера в ходе принятого в Берлине документа".

"В частности, нужно, чтобы объявленное перемирие привело к устойчивому режиму прекращения огня, чтобы полностью соблюдалось орудное эмбарго, чтобы иностранное вмешательство прекратилось. Мы должны одновременно устранить причины нынешнего кризиса, работая над ликвидацией ополченцев, над контролем ливийских ресурсов на благо всех ливийцев, и над возобновлением прямого политического диалога между ливийскими сторонами", - добавили в ведомстве.

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. На саммите были премьер Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар , хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что итоговый документ берлинской конференции по Ливии содержит положения об устойчивом прекращении огня.