Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T16:15+0300
https://ria.ru/20200120/1563638306.html
МИД Франции призвал к выполнению итогового документа по Ливии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156360/59/1563605919_0:390:2860:1999_1036x0_80_0_0_25722d5d896ad7d3c399fd8c68d5b4a9.jpg
РИА Новости

МИД Франции призвал к выполнению итогового документа по Ливии

16:15 20.01.2020
139
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Приоритетом в урегулировании кризиса в Ливии является быстрая реализация положений, сформированных в итоговой декларации конференции, прошедшей накануне в Берлине, заявляют в МИД Франции.
"Последствия ливийского кризиса для гуманитарной ситуации, стабильности в Ливии и безопасности северной Африки, Сахеля и Европы вызывают обеспокоенность у Франции, ЕС и всех соседей Ливии. Перед лицом этой ситуации международное сообщество вчера в Берлине выразило своё единство и решимость поддержать усилия ООН по выходу из ливийского кризиса", - сообщил представитель министерства в ходе брифинга.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 16:02
Эрдоган: перемирие в Ливии открывает дорогу политическому процессу
Он отметил, что "приоритет теперь должен заключаться в быстрой реализации положений, определенных вчера в ходе принятого в Берлине документа".
"В частности, нужно, чтобы объявленное перемирие привело к устойчивому режиму прекращения огня, чтобы полностью соблюдалось орудное эмбарго, чтобы иностранное вмешательство прекратилось. Мы должны одновременно устранить причины нынешнего кризиса, работая над ликвидацией ополченцев, над контролем ливийских ресурсов на благо всех ливийцев, и над возобновлением прямого политического диалога между ливийскими сторонами", - добавили в ведомстве.
Военнослужащий в районе ливийского города Таджура
Вчера, 15:06
В Германии обозначили задачу сторон конфликта в Ливии
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. На саммите были премьер Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что итоговый документ берлинской конференции по Ливии содержит положения об устойчивом прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
Вчера, 14:01
В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине
000000
Обсудить 0
Конференция по Ливии в БерлинеОбострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарМИД РФМИД Франции‎ФранцияЛивияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога
Эрдоган заявил, что не сядет за стол переговоров с Хафтаром
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
В Греции прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эрдоган: перемирие в Ливии открывает дорогу политическому процессу
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Рябков не исключил неформальную встречу БРИКС 9 мая в Москве
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Вопрос о соглашении Турции с ПНС Ливии могут рассмотреть в ООН
Акция протеста с требованием прекратить наступление Халифы Хафтара на Триполи, Ливия
Гассан Саламе сообщил о подготовке встречи ливийской военной комиссии
Военнослужащий в районе ливийского города Таджура
В Германии обозначили задачу сторон конфликта в Ливии
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
В МИД сожалеют, что США не меняют позицию по своему присутствию в САР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Турция против участия ЕС в урегулировании в Ливии в роли координатора
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Разногласия по Идлибу не испортят отношения с Россией, заявил Эрдоган
Министр иностранных дел Китая Ван И
Китай намерен продолжить развитие сотрудничества с Россией
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Источник: Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
Россия подтвердила договоренности по компенсации за ЧП с "Дружбой"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ расширение мониторинговой миссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
Лента новостейМолния