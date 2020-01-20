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На Украине два человека погибли при взрыве гранаты
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РИА Новости

На Украине два человека погибли при взрыве гранаты

16:15 20.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Двое мужчин погибли в Запорожской области Украины при взрыве гранаты "Ф-1", сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции страны.
"Полицейские обнаружили труп хозяина квартиры, мужчины 1981 года рождения, и местного жителя 1981 года рождения с осколочными ранениями тела. Работники полиции провели тщательный осмотр и изъяли металлические обломки корпуса гранаты "Ф-1", рычаг взрывателя и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр", - сообщила пресс-служба.
По версии правоохранителей, во время употребления спиртных напитков и в результате неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв, в результате оба мужчины скончались на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям - о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами и "умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "несчастный случай".
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