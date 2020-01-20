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Москва и Минск согласовали методику компенсации за ЧП с "Дружбой"
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РИА Новости

Москва и Минск согласовали методику компенсации за ЧП с "Дружбой"

16:11 20.01.2020 (обновлено: 16:35 20.01.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsРабочий у насосной станции трубопровода "Дружба" недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Минск достиг с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе белорусского правительства.
Представитель и.о. зампреда российского правительства Дмитрия Козака Илья Джус сообщал 16 января, что Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко по вопросам взаимодействия в нефтяной сфере.
"Такие переговоры были. Что касается итогов: стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть", - отметили в пресс-службе, не уточнив подробностей.
А касаясь перспектив нового раунда белорусско-российских переговоров в нефтяной сфере, там сказали, что "стороны регулярно ведут переговоры на уровне специалистов".
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В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля. По данным белорусского госконцерна "Белнефтехим", в результате инцидента территорию Белоруссии попало больше 1,2 миллиона тонн такой нефти, в том числе было повреждено отдельное оборудование на Мозырском НПЗ.
В декабре председатель госконцерна Андрей Рыбаков говорил, что с российской стороной ведется работа, направленная на выработку окончательных механизмов компенсации. Он уточнил, что цифра в 70 миллионов долларов, о которой было заявлено раньше, - это один из возможных вариантов расчетов белорусской стороны. Кроме того, Рыбаков тогда подтвердил, что Белоруссия на переговорах с российской стороной предлагает заложить в тариф на транзит нефти на 2020 год издержки, которые понес Минск из-за ЧП на трубопроводе "Дружба".
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Нефтепровод "Дружба"Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Игорь ЛяшенкоДмитрий КозакБелоруссияРоссияВ мире
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