Москва и Минск согласовали методику компенсации за ЧП с "Дружбой"

В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля. По данным белорусского госконцерна "Белнефтехим", в результате инцидента территорию Белоруссии попало больше 1,2 миллиона тонн такой нефти, в том числе было повреждено отдельное оборудование на Мозырском НПЗ.

В декабре председатель госконцерна Андрей Рыбаков говорил, что с российской стороной ведется работа, направленная на выработку окончательных механизмов компенсации. Он уточнил, что цифра в 70 миллионов долларов, о которой было заявлено раньше, - это один из возможных вариантов расчетов белорусской стороны. Кроме того, Рыбаков тогда подтвердил, что Белоруссия на переговорах с российской стороной предлагает заложить в тариф на транзит нефти на 2020 год издержки, которые понес Минск из-за ЧП на трубопроводе "Дружба".