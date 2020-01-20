Малайзия повысила контроль на границах из-за коронавируса в Китае

"Наша группа по обеспечению готовности и реагированию во всех международных пропускных пунктах и медицинских учреждениях... находится в состоянии повышенной готовности после вспышки нового коронавируса в Ухани", - написал глава минздрава в Facebook.

По состоянию на 20 января, общее число заразившихся в городе Ухань достигло 217 человек, трое скончались. В понедельник появились сообщения о том, что два случая заражения коронавирусом подтвердили в Пекине, еще 44 человека в столице Китая находятся под наблюдением в карантине. В провинциях Чжэцзян и Гуандун под карантин помещены 13 человек с соответствующими симптомами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.