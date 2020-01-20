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Малайзия повысила контроль на границах из-за коронавируса в Китае
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РИА Новости

Малайзия повысила контроль на границах из-за коронавируса в Китае

16:09 20.01.2020
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© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкГород Ухань, Китай
Город Ухань, Китай
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Город Ухань, Китай. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Малайзия повысила уровень контроля на границах и в медучреждениях, чтобы не допустить вспышку нового коронавируса, который был обнаружен в китайском городе Ухань, сообщил генеральный директор министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла.
"Наша группа по обеспечению готовности и реагированию во всех международных пропускных пунктах и медицинских учреждениях... находится в состоянии повышенной готовности после вспышки нового коронавируса в Ухани", - написал глава минздрава в Facebook.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
По состоянию на 20 января, общее число заразившихся в городе Ухань достигло 217 человек, трое скончались. В понедельник появились сообщения о том, что два случая заражения коронавирусом подтвердили в Пекине, еще 44 человека в столице Китая находятся под наблюдением в карантине. В провинциях Чжэцзян и Гуандун под карантин помещены 13 человек с соответствующими симптомами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.
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