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МИД Франции выпустил рекомендации из-за вспышки коронавируса в Китае
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РИА Новости

МИД Франции выпустил рекомендации из-за вспышки коронавируса в Китае

16:03 20.01.2020 (обновлено: 18:31 20.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenРаботники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. МИД Франции выпустил рекомендации для сограждан в связи с вспышкой нового типа коронавируса в Китая, не ограничивая пока поездки французов в КНР.
"Власти Китая и ВОЗ подтвердили определение нового вируса в Ухани... Множество случаев заболевания подтверждены в Китае, некоторые случаи вывезены в Южную Корею, Таиланд и Японию... На текущем этапе ВОЗ не советует ограничивать поездки или вводить процедуры проверки для затронутых стран", - напоминают в министерстве.
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Вместе с тем, внешнеполитическое ведомство советует находящимся в стране согражданам "избегать контактов с живыми или мертвыми животными, посещения рынков, где продаются животные, и употребления в пищу продуктов животного происхождения, не прошедших термообработку".
"В случае появления симптомов респираторной инфекции - лихорадка, кашель, затруднённое дыхание - рекомендовано предпринять меры предосторожности, чтобы не заражать окружающих, а также быстро обратиться ко врачу", - советуют в МИД Франции тем, кто находится в Китае.
В случае, если симптомы проявятся уже по возвращении во Францию, рекомендуется предпринять те же меры предосторожности и оперативно, до обращения к терапевту, обратиться в службу скорой помощи SAMU.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
По данным на вечер понедельника, количество заразившихся новым типом коронавируса в нескольких городах и провинциях Китая увеличилось до 217, ещё семь человек госпитализированы с подозрением на этом вирус.
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