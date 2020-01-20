МИД Франции выпустил рекомендации из-за вспышки коронавируса в Китае

ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. МИД Франции выпустил рекомендации для сограждан в связи с вспышкой нового типа коронавируса в Китая , не ограничивая пока поездки французов в КНР.

"Власти Китая и ВОЗ подтвердили определение нового вируса в Ухани... Множество случаев заболевания подтверждены в Китае, некоторые случаи вывезены в Южную Корею, Таиланд и Японию... На текущем этапе ВОЗ не советует ограничивать поездки или вводить процедуры проверки для затронутых стран", - напоминают в министерстве.

Вместе с тем, внешнеполитическое ведомство советует находящимся в стране согражданам "избегать контактов с живыми или мертвыми животными, посещения рынков, где продаются животные, и употребления в пищу продуктов животного происхождения, не прошедших термообработку".

"В случае появления симптомов респираторной инфекции - лихорадка, кашель, затруднённое дыхание - рекомендовано предпринять меры предосторожности, чтобы не заражать окружающих, а также быстро обратиться ко врачу", - советуют в МИД Франции тем, кто находится в Китае.

В случае, если симптомы проявятся уже по возвращении во Францию, рекомендуется предпринять те же меры предосторожности и оперативно, до обращения к терапевту, обратиться в службу скорой помощи SAMU.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.