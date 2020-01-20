Китайско-российский молодежный турнир по карате открылся в Суйфэньхэ

В мероприятии принимают участие около 60 спортсменов из Китая и России. Самому юному участнику всего 6 лет. Турнир проходит по двум дисциплинам: Таолу (комплекс показательных упражнений) и Гэдоу (рукопашная схватка).

Представитель российской делегации отметил, что российско-китайское сотрудничество в сфере спорта еще больше укрепляет и без того дружественные отношения между двумя странами. Он выразил надежду, что стороны смогут прилагать совместные усилия для содействия развитию карате.