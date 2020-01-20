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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-20T16:03+0300
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Китайско-российский молодежный турнир по карате открылся в Суйфэньхэ
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РИА Новости

Китайско-российский молодежный турнир по карате открылся в Суйфэньхэ

16:03 20.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКарате
Карате
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян в минувшие выходные открылся китайско-российский молодежный турнир по карате.
В мероприятии принимают участие около 60 спортсменов из Китая и России. Самому юному участнику всего 6 лет. Турнир проходит по двум дисциплинам: Таолу (комплекс показательных упражнений) и Гэдоу (рукопашная схватка).
Представитель российской делегации отметил, что российско-китайское сотрудничество в сфере спорта еще больше укрепляет и без того дружественные отношения между двумя странами. Он выразил надежду, что стороны смогут прилагать совместные усилия для содействия развитию карате.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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