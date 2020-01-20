В РПЦ оценили претензии Фанара к проведению всеправославного собора

Ранее Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Патриарх Варфоломей считает, что прерогатива созыва всеправославного собора закреплена за Константинопольским патриархом.

Он отметил, что в своей статье Маннис приводит примеры исторических всеправославных соборов, "которые были инициированы Иерусалимскими патриархами и проходили без участия патриархов из Константинополя".

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.