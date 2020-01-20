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Религия и мировоззрение
2020-01-20T16:02+0300
https://ria.ru/20200120/1563637442.html
В РПЦ оценили претензии Фанара к проведению всеправославного собора
https://cdn21.img.ria.ru/images/154923/51/1549235188_0:1:3019:1699_1036x0_80_0_0_71e030ca8b25c9ef0462ef662ebb9bf7.jpg
РИА Новости

В РПЦ оценили претензии Фанара к проведению всеправославного собора

16:02 20.01.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Претензии Константинопольского патриарха Варфоломея к проведению общеправославного обсуждения украинского вопроса необоснованны, заявил в понедельник председатель отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своей Telegram-канале, ссылаясь на публикацию греческого богослова Николая Манниса.
Ранее Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Патриарх Варфоломей считает, что прерогатива созыва всеправославного собора закреплена за Константинопольским патриархом.
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По мнению греческого богослова Николая Манниса, патриарх Иерусалимский имеет право и должен созвать собор. Исходя из этого, все претензии Фанара к возможному проведению общеправославного обсуждения украинского вопроса можно считать необоснованными.

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Владимир Легойда
председатель отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Он отметил, что в своей статье Маннис приводит примеры исторических всеправославных соборов, "которые были инициированы Иерусалимскими патриархами и проходили без участия патриархов из Константинополя".
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Владимир ЛегойдаФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Русская православная церковьИорданиярелигияВ мире
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