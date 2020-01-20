Полиция задержала водителя, стрелявшего в центре Москвы

В пятницу полиция сообщала о мужчине, выстрелившем, предположительно, из пневматического пистолета по автомобилю женщины в ходе дорожного конфликта на 3-й Фрунзенской улице у дома 38/12, а затем скрывшемся.
В главке уточнили, что водитель BMW произвел несколько выстрелов в стекло правой передней двери "ВАЗа", где находился заявитель со своей знакомой.
"Сотрудники уголовного розыска на улице Павла Андреева задержали подозреваемого. У мужчины изъят предмет, схожий с пневматическим пистолетом, который направлен на исследование", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.