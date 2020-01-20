Экс-полковник Захарченко прокомментировал "записку" покровителям

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.
"Прочитал эту "записку". Фейк. Даже стиль текста не мой. Естественно, я никому ее не передавал", — рассказал Захарченко "Московскому комсомольцу" через своего адвоката.
Бывший полковник связал появление "записки" с очередными попытками привязать к нему "каких-то людей, подельников и преступления" и назвал ее содержимое "больными фантазиями, выдаваемыми за действительность".
Ранее СМИ сообщали, что следствие нашло в компьютере гражданской жены Захарченко записку, которую экс-полковник якобы передал людям, незаконные действия которых он "прикрывал", будучи сотрудником правоохранительных органов.
Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в 2016 году за взяточничество. Большой резонанс дело получило после того, как в квартире сестры полковника нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
Захарченко получил 12,5 года, в середине ноября он отправился отбывать срок в Мордовию.