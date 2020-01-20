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Экс-полковник Захарченко прокомментировал "записку" покровителям
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РИА Новости

Экс-полковник Захарченко прокомментировал "записку" покровителям

15:59 20.01.2020 (обновлено: 20:21 20.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.

"Прочитал эту "записку". Фейк. Даже стиль текста не мой. Естественно, я никому ее не передавал", — рассказал Захарченко "Московскому комсомольцу" через своего адвоката.

Бывший полковник связал появление "записки" с очередными попытками привязать к нему "каких-то людей, подельников и преступления" и назвал ее содержимое "больными фантазиями, выдаваемыми за действительность".
Ранее СМИ сообщали, что следствие нашло в компьютере гражданской жены Захарченко записку, которую экс-полковник якобы передал людям, незаконные действия которых он "прикрывал", будучи сотрудником правоохранительных органов.
Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в 2016 году за взяточничество. Большой резонанс дело получило после того, как в квартире сестры полковника нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
Захарченко получил 12,5 года, в середине ноября он отправился отбывать срок в Мордовию.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
12 января, 22:12
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
2971871831
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Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоГУЭБиПК МВД РФПроисшествия
Популярные комментарии
Вот в случае таких «полковников» нужна смертная казнь как в Китае. Никого не сдал , потому как знает , что пятая точка прикрыта , в колонии живет как король , выйдет будет миллионером . А вот если бы на эшафот его потащили , то сдал бы всех до одного . Это единственный случай, где нужно вернуть смертную казнь . А то 9 миллиардов наличкой он объяснить не может .
20 января, 16:25
freizdorf
4301000
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