Объем расчетов в нацвалютах внутри БРИКС будет расти, заявил Рябков

"Тренд налицо, и объем расчетов в национальных валютах во взаимной торговле государств БРИКС, по нашему убеждению, будет нарастать. Этому также служит активизировавшаяся в последнее время работа по созданию финансовых инструментов в национальных валютах, в том числе создание рынка облигаций в национальных валютах", - сказал Рябков на пресс-конференции, посвященной председательству России в БРИКС в 2020 году и организованной на площадке МИА "Россия сегодня".