Объем расчетов в нацвалютах внутри БРИКС будет расти, заявил Рябков

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Объем взаиморасчетов в национальных валютах между странами-членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в будущем будет нарастать, заявил в понедельник замминистра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.
"Тренд налицо, и объем расчетов в национальных валютах во взаимной торговле государств БРИКС, по нашему убеждению, будет нарастать. Этому также служит активизировавшаяся в последнее время работа по созданию финансовых инструментов в национальных валютах, в том числе создание рынка облигаций в национальных валютах", - сказал Рябков на пресс-конференции, посвященной председательству России в БРИКС в 2020 году и организованной на площадке МИА "Россия сегодня".
Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал страны БРИКС активнее использовать расчеты в национальных валютах.
Россия с 1 января приняла от Бразилии председательство в БРИКС. Главной целью заявлено содействие повышению качества жизни народов стран объединения, а девизом председательства станет "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".