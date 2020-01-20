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Объем расчетов в нацвалютах внутри БРИКС будет расти, заявил Рябков
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РИА Новости

Объем расчетов в нацвалютах внутри БРИКС будет расти, заявил Рябков

15:56 20.01.2020 (обновлено: 16:07 20.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Объем взаиморасчетов в национальных валютах между странами-членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в будущем будет нарастать, заявил в понедельник замминистра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.
"Тренд налицо, и объем расчетов в национальных валютах во взаимной торговле государств БРИКС, по нашему убеждению, будет нарастать. Этому также служит активизировавшаяся в последнее время работа по созданию финансовых инструментов в национальных валютах, в том числе создание рынка облигаций в национальных валютах", - сказал Рябков на пресс-конференции, посвященной председательству России в БРИКС в 2020 году и организованной на площадке МИА "Россия сегодня".
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Вчера, 15:36
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Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал страны БРИКС активнее использовать расчеты в национальных валютах.
Россия с 1 января приняла от Бразилии председательство в БРИКС. Главной целью заявлено содействие повышению качества жизни народов стран объединения, а девизом председательства станет "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".
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БРИКССергей РябковРоссияЭкономика
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