В Латвии предлагают запретить агитацию на иностранных языках

РИГА, 20 янв – РИА Новости. Входящее в состав правительства Латвии национальное объединение "Все Латвии" разработало поправки к закону, которые предусматривают запрет на проведение предвыборной агитации в республике на других языках, кроме латышского, заявил журналистам в понедельник представитель политсилы Кристап Гулбис.
"Мы предложим правящей коалиции рассмотреть поправки к закону о предвыборной агитации, предусматривающие, что агитация должна проводиться только на государственном языке", - заявил Гулбис.
Согласно поправкам, предвыборная агитация, траты на размещение которой включены в расходы, на которые распространяются установленные нормативными актами ограничения, может вестись только на государственном языке. "Это позволит в полной мере реализовать четвертую статью конституции, которая гласит, что государственным языком Латвийской Республики является латышский язык", - отметил Гулбис.
Поправки расширят сферу использования латышского языка в качестве государственного в отношении агитации перед выборами в сейм, самоуправления и Европарламент, а также перед референдумами и при обсуждении законодательных инициатив. "Поправки будут распространяться на ведение агитации на общественном телевидении и радио, коммерческом телевидении и радио, в региональных и национальных газетах и журналах, интернете, а также в помещениях и общественных местах", - добавил политик.
Поправки будет рассматривать сейм Латвии. Документ должен пройти утверждение в трех чтениях, затем отправлен на подпись президенту. Национальное объединение входит в состав правительственной коалиции Латвии.
В Латвии один государственный язык – латышский. В республике проживает около 40% русскоязычных жителей. Русский язык имеет статус иностранного.