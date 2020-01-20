В Латвии предлагают запретить агитацию на иностранных языках

Согласно поправкам, предвыборная агитация, траты на размещение которой включены в расходы, на которые распространяются установленные нормативными актами ограничения, может вестись только на государственном языке. "Это позволит в полной мере реализовать четвертую статью конституции, которая гласит, что государственным языком Латвийской Республики является латышский язык", - отметил Гулбис.

Поправки расширят сферу использования латышского языка в качестве государственного в отношении агитации перед выборами в сейм, самоуправления и Европарламент, а также перед референдумами и при обсуждении законодательных инициатив. "Поправки будут распространяться на ведение агитации на общественном телевидении и радио, коммерческом телевидении и радио, в региональных и национальных газетах и журналах, интернете, а также в помещениях и общественных местах", - добавил политик.