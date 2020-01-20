Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T19:09+0300
https://ria.ru/20200120/1563636885.html
Крым и Севастополь утвердили координаты границы между субъектами
https://cdn23.img.ria.ru/images/152988/38/1529883898_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_57d95d8266e7d19d92ff9431e9e6a7a8.jpg
РИА Новости

Крым и Севастополь утвердили координаты границы между субъектами

15:55 20.01.2020 (обновлено: 19:09 20.01.2020)
1644
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Михаил Развожаев. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Координатная граница между Республикой Крым и Севастополем установлена, соответствующий документ подписан, все вопросы сняты, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
"У нас состоялось утверждение координатной границы между Крымом и Севастополем. Соответствующий документ мы (с главой Крыма - ред.) подписали в Москве. В ближайшее время весь согласованный пакет надо будет направить в законодательное собрание Севастополя для ратификации. Точно также поступят и коллеги в Крыму. Четко отработали с Крымом. Все вопросы сняли в рабочем порядке... Координатное описание позволяет нам в юридическом плане двигаться по генеральному плану", - сказал Развожаев на заседании правительства города.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Городской инфекционной больницы в Севастополе
15 января, 20:40Отставка правительства России
Аксенов поблагодарил Медведева за помощь Крыму
Он добавил, что границы были установлены сразу при образовании субъектов, и они незыблемы.
Глава Крыма в свою очередь подтвердил, что соглашение о координатном описании границы субъектов подписано. "Никаких спорных вопросов у нас нет. Это рабочий документ. Соглашение учитывает интересы обеих сторон и направлено на углубление сотрудничества Крыма и Севастополя", – приводит слова Аксенов его пресс-служба.
В пресс-службе пояснили, что в соответствии с федеральным законом, пределы территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя определяются границами, существовавшими на момент принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе новых субъектов.
Крым и Севастополь вошли в состав РФ по итогам проведенного в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Новогодняя иллюминация на одной из улиц в Севастополе
13 января, 13:52Туризм
В Крыму рассказали о росте турпотока в новогодние праздники
1510000
Обсудить 0
Михаил РазвожаевВладимир ПутинКрымСевастопольПолитика
Рекомендуем
Сотрудники ФСБ России
Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
Стенд ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
СКР Ярослав Мудрый
Корабли Балтфлота начали российско-японские учения в Аравийском море
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров заявил, что ему не предлагали должность вне республики
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ оценили претензии Фанара к проведению всеправославного собора
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию
Голосование на парламентских выборах в Латвии
В Латвии предлагают запретить агитацию на иностранных языках
Брижит Бардо во время марша за права животных в 2007 году
Брижит Бардо написала открытое письмо Макрону
Полиция
Полиция задержала водителя, стрелявшего в центре Москвы
Конституция Российской Федерации
В Конституции могут изменить порядок назначения премьер-министра
Эмблема ПАО Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи
В Европе сняли арест с активов "Газпрома"
Актриса театра эстрады Провинция Марина Рузавина
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
"Ъ" опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены
Женщина проходит мимо огромного украинского флага в центре Киева
Киев ждет комментария по размещению "тризуба" в пособии по экстремизму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
Лента новостейМолния