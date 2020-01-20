Крым и Севастополь утвердили координаты границы между субъектами

"У нас состоялось утверждение координатной границы между Крымом и Севастополем. Соответствующий документ мы (с главой Крыма - ред.) подписали в Москве. В ближайшее время весь согласованный пакет надо будет направить в законодательное собрание Севастополя для ратификации. Точно также поступят и коллеги в Крыму. Четко отработали с Крымом. Все вопросы сняли в рабочем порядке... Координатное описание позволяет нам в юридическом плане двигаться по генеральному плану", - сказал Развожаев на заседании правительства города.

Он добавил, что границы были установлены сразу при образовании субъектов, и они незыблемы.

Глава Крыма в свою очередь подтвердил, что соглашение о координатном описании границы субъектов подписано. "Никаких спорных вопросов у нас нет. Это рабочий документ. Соглашение учитывает интересы обеих сторон и направлено на углубление сотрудничества Крыма и Севастополя", – приводит слова Аксенов его пресс-служба.

В пресс-службе пояснили, что в соответствии с федеральным законом, пределы территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя определяются границами, существовавшими на момент принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе новых субъектов.