Ряд российских университетов отметят китайский Новый год

МОСКВА, 20 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Пресс-служба "Проект 5-100" проинформировала новостное агентство Sputnik, что ряд российских университетов будет отмечать китайский Новый год, российские и китайские студенты будут участвовать в праздничных торжествах.
Директор Института Конфуция Томского государственного университета Артём Данков сообщил, что в вузе будет проходить фестиваль китайской кулинарии и конкурс знаний "100 вопросов о Китае" во время празднования китайского Нового года .
Начальник отдела поддержки иностранных студентов и специалистов Тюменского государственного университета Таир Рахманов сказал, что 24 января в вузе пройдёт праздничный концерт, посвящённый Новому году по лунному календарю. Гостей ждёт насыщенная программа: традиционные и современные танцы, песни на китайском, вьетнамском и корейском языках, игра на национальных инструментах и др. Кроме того, будет проводиться и мастер-класс по изготовлению красных конвертов "хунбао", а также викторина, главными призами которой являются сертификаты на уроки по китайскому и корейскому языку.
Специалист управления международного сотрудничества Южно-Уральского государственного университета Валерия Чачина сообщила, что 13 февраля на территории университета пройдёт фестиваль китайской культуры, участники которого будут говорить о важных национальных праздниках Китая, их истории, происхождении и традициях. Студенты из КНР расскажут не только о Новом годе по лунному календарю, но и о таких праздниках, как День влюбленных "Циси", праздник гонок на драконьих лодках "Дуаньу", а также праздник середины осени.
18 января, 03:00Сказано в эфиреНазваны страны, где можно с шиком отметить китайский Новый годНовый год по китайскому календарю ‒ главный праздник для жителей Поднебесной и не только для них. Праздник очень яркий, но у него есть особенности, которые иностранцев могут неприятно удивить. Какие именно, рассказала радио Sputnik главред портала "Мир впечатлений" Елена Шпиз.