Ряд российских университетов отметят китайский Новый год

Названы страны, где можно с шиком отметить китайский Новый год Новый год по китайскому календарю ‒ главный праздник для жителей Поднебесной и не только для них. Праздник очень яркий, но у него есть особенности, которые иностранцев могут неприятно удивить. Какие именно, рассказала радио Sputnik главред портала "Мир впечатлений" Елена Шпиз.