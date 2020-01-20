Корабли Балтфлота начали российско-японские учения в Аравийском море

Ранее сообщалось, что в Аденском заливе в 20-х числах января впервые пройдут российско-японские антипиратские учения.

"Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и морского буксира "Виктор Конецкий" прибыл в назначенный район Аравийского моря для проведения совместного учения с эсминцем "Харусамэ". Стоит отметить, что данное учение между кораблями Балтийского флота и кораблями морских сил самообороны Японии пройдет впервые", - сказал Мартов.

В районе проведения учения на эсминце "Харусамэ" военные в понедельник проведут планирующую конференцию, в ходе которой обсудят детали эпизодов, вопросы обмена информацией и безопасности. Затем корабли России и Японии проведут совместные маневры по связи, обмену сигналами и тактическому маневрированию, в том числе и в ночное время суток.