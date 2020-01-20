Корабли Балтфлота начали российско-японские учения в Аравийском море

КАЛИНИНГРАД, 20 янв - РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота начал в Аравийское море российско-японские учения, сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.
Ранее сообщалось, что в Аденском заливе в 20-х числах января впервые пройдут российско-японские антипиратские учения.
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"Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и морского буксира "Виктор Конецкий" прибыл в назначенный район Аравийского моря для проведения совместного учения с эсминцем "Харусамэ". Стоит отметить, что данное учение между кораблями Балтийского флота и кораблями морских сил самообороны Японии пройдет впервые", - сказал Мартов.
В районе проведения учения на эсминце "Харусамэ" военные в понедельник проведут планирующую конференцию, в ходе которой обсудят детали эпизодов, вопросы обмена информацией и безопасности. Затем корабли России и Японии проведут совместные маневры по связи, обмену сигналами и тактическому маневрированию, в том числе и в ночное время суток.
Активная фаза учения состоится 21 января. В одном из районов Аравийского моря российские и японские корабли и суда проведут эпизоды по связи и маневрированию, в том числе и в темное время суток, досмотр и освобождение условно захваченного "пиратами" судна и эпизод посадки на палубы кораблей.
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