Встреча глав МИД БРИКС запланирована в Москве летом, заявил Рябков

"В ближайшее время предстоит стартовая встреча шерп и су-шерп БРИКС в Петербурге. Это будет в начале февраля. За ней последует целая серия мероприятий министерского уровня по разным отраслевым направлениям, а также встреча министров иностранных дел стран БРИКС, которая предстоит в Москве летом", - сказал Рябков на пресс-конференции пресс-центре МИА "Россия сегодня".