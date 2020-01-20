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Встреча глав МИД БРИКС запланирована в Москве летом, заявил Рябков
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РИА Новости

Встреча глав МИД БРИКС запланирована в Москве летом, заявил Рябков

15:53 20.01.2020 (обновлено: 17:33 20.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Встреча глав МИД стран БРИКС запланирована в Москве летом, заявил замглавы российского дипведомства Сергей Рябков.
"В ближайшее время предстоит стартовая встреча шерп и су-шерп БРИКС в Петербурге. Это будет в начале февраля. За ней последует целая серия мероприятий министерского уровня по разным отраслевым направлениям, а также встреча министров иностранных дел стран БРИКС, которая предстоит в Москве летом", - сказал Рябков на пресс-конференции пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Будет встреча министров иностранных дел на полях сессии ГА ООН в сентябре и целая серия других значимых событий", - добавил он.
Председательство в группе БРИКС с 1 января перешло от Бразилии к России. Главной целью названо содействие повышению качества жизни народов стран объединения, а девизом председательства станет "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".
В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
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