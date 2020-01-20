В Иркутске налетчик и кассир АЗС сымитировали нападение на станцию

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Иркутские полицейские задержали подозреваемых в краже денег из кассы АЗС, которую они замаскировали под разбойное нападение, сообщила официальный представитель МВД России Иркутские полицейские задержали подозреваемых в краже денег из кассы АЗС, которую они замаскировали под разбойное нападение, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

По ее словам, в полицию поступил звонок от прибывших на автозаправку инкассаторов, которые обнаружили оператора-кассира в одном из подсобных помещений. Руки женщины были связаны, а на теле имелись травмы. Она рассказала, что незадолго до этого на станцию ворвался вооруженный преступник и, угрожая пистолетом, забрал из сейфа денежные средства.

Полицейские задержали 40-летнего неоднократно судимого местного жителя, у которого были обнаружены похищенные деньги, а также системный блок с записями камер видеонаблюдения АЗС, который он взял с собой, чтобы в дальнейшем уничтожить улики. Подозреваемый рассказал, что нападение было спланировано им с кассиром АЗС. По предварительным сведениям, женщина выждала момент, когда в кассе накопится побольше денег, и предупредила об этом налетчика. Для того чтобы он беспрепятственно проник в помещение, предполагаемая соучастница оставила вход для персонала открытым.