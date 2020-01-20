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В Иркутске налетчик и кассир АЗС сымитировали нападение на станцию
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РИА Новости

В Иркутске налетчик и кассир АЗС сымитировали нападение на станцию

15:48 20.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Иркутские полицейские задержали подозреваемых в краже денег из кассы АЗС, которую они замаскировали под разбойное нападение, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в полицию поступил звонок от прибывших на автозаправку инкассаторов, которые обнаружили оператора-кассира в одном из подсобных помещений. Руки женщины были связаны, а на теле имелись травмы. Она рассказала, что незадолго до этого на станцию ворвался вооруженный преступник и, угрожая пистолетом, забрал из сейфа денежные средства.
Полицейский
2 декабря 2019, 10:00
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Полицейские задержали 40-летнего неоднократно судимого местного жителя, у которого были обнаружены похищенные деньги, а также системный блок с записями камер видеонаблюдения АЗС, который он взял с собой, чтобы в дальнейшем уничтожить улики. Подозреваемый рассказал, что нападение было спланировано им с кассиром АЗС. По предварительным сведениям, женщина выждала момент, когда в кассе накопится побольше денег, и предупредила об этом налетчика. Для того чтобы он беспрепятственно проник в помещение, предполагаемая соучастница оставила вход для персонала открытым.
"Злоумышленник забрал деньги, ударил сообщницу рукояткой пистолета по голове и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина заключен под стражу, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - сказала Волк.
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Ирина ВолкМВД РФИркутскПроисшествия
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