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https://ria.ru/20200120/1563636304.html
Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" журналистов
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РИА Новости

Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" журналистов

15:49 20.01.2020 (обновлено: 18:13 20.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГлава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился за высказывание о необходимости "мочить" некоторых журналистов и блогеров, пояснив, что призывал журналистское сообщество к публичному порицанию непорядочных коллег.
Ранее СМИ сообщили, что Игнатьев в субботу во время празднования Дня российской и чувашской печати призвал провластные средства массовой информации "мочить" журналистов и блогеров, критикующих власть. В пресс-службе главы Чувашии РИА Новости пояснили, что слово "мочить" в данном случае "несло контекст "раскрывать подноготную", писать о заказчиках и целях информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты".
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что Игнатьев не в первый раз высказывается подобным образом в адрес независимых журналистов. Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко отметил, что "такие формулировки недопустимы для представителя власти", и призвал главу Чувашии извиниться.

"Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я, человек с доброй душой, прошу прощения", — цитирует пресс-служба Игнатьева его слова на еженедельном совещании.

В сообщении отмечается, что глава республики "имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель — любыми путями дискредитировать власть, не гнушаются никакими средствами, будь то провокации <…> или публикация откровенной лжи".
"В своем выступлении Михаил Игнатьев призвал журналистское сообщество подвергать публичному порицанию таких "коллег", — добавляет пресс-служба главы региона.
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев
19 января, 18:37
В СЖР оценили слова главы Чувашии в адрес независимых журналистов
287312858
Обсудить 8
Михаил ИгнатьевЧувашияОбщество
Популярные комментарии
Правильно он выразился. Потому что клепают всякие вбросы либеральные помойки, а народ таким вбросам верит
20 января, 16:17
Сергей Волков
8000128
А я согласен с ним, всякие эхо и прочие коммерсанты — это даже не журналистика, тупо пропагандисты на зарплате.
20 января, 16:32
nnikolo.fedoseev
8000011
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