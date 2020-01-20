Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" журналистов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Глава Чувашии Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился за высказывание о необходимости "мочить" некоторых журналистов и блогеров, пояснив, что призывал журналистское сообщество к публичному порицанию непорядочных коллег.

Ранее СМИ сообщили, что Игнатьев в субботу во время празднования Дня российской и чувашской печати призвал провластные средства массовой информации "мочить" журналистов и блогеров, критикующих власть. В пресс-службе главы Чувашии РИА Новости пояснили, что слово "мочить" в данном случае "несло контекст "раскрывать подноготную", писать о заказчиках и целях информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты".

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что Игнатьев не в первый раз высказывается подобным образом в адрес независимых журналистов. Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко отметил, что "такие формулировки недопустимы для представителя власти", и призвал главу Чувашии извиниться.

"Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я, человек с доброй душой, прошу прощения", — цитирует пресс-служба Игнатьева его слова на еженедельном совещании.

В сообщении отмечается, что глава республики "имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель — любыми путями дискредитировать власть, не гнушаются никакими средствами, будь то провокации <…> или публикация откровенной лжи".