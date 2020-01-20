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2020-01-21T00:40+0300
https://ria.ru/20200120/1563636185.html
Путин выдвинул на должность генпрокурора Игоря Краснова
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РИА Новости

Путин выдвинул на должность генпрокурора Игоря Краснова

15:46 20.01.2020 (обновлено: 00:40 21.01.2020)
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© Фото : СК РФИгорь Краснов
Игорь Краснов
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил назначить замглавы Следственного комитета Игоря Краснова генпрокурором, сообщили в Кремле.
В свою очередь, Юрий Чайка покинет должность из-за перехода на другую работу.
Игорь Краснов
Вчера, 14:32
Вел громкие дела. Что известно о кандидате в генпрокуроры Краснове?
"С его (Краснова. — Прим. ред.) биографическими данными вы можете в том объеме, в котором они доступны, ознакомиться на ресурсах Следственного комитета", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он не стал рассуждать о противостояниях Генпрокуратуры и СК.
Совфед рассмотрит вопрос о назначении Краснова 22 января.

"Очистил Москву"

Глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков заявил, что Краснов очистил Москву от неонацистского подполья.
Он отметил, что адвокаты "Агоры" пересекались со следователем, когда занимались представлением интересов потерпевших по неонацистским делам.
Игорь Краснов
Вчера, 14:10
Кандидат в генпрокуроры Краснов расследовал убийство Немцова
"Как глава следственной группы по этим делам, оставил хорошее личное и профессиональное впечатление. С уверенностью можно утверждать, что зачистка десять лет назад Москвы от неонацистского вооруженного подполья, на руках которого были десятки убийств, во многом результат работы Краснова", — написал Чиков в телеграм-канале.

"Обладает необходимыми качествами"

Руководитель адвокатской коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков отметил, что Краснов обладает необходимыми для работы на посту генпрокурора качествами и опытом.
"Назначается человек, который имеет бэкграунд руководящей работы на высокой должности в правоохранительных органах. Это вполне логичное и понятное назначение", — сказал Грибаков РИА Новости.
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Игорь КрасновСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинЮрий Чайка
Популярные комментарии
"который имеет бэкграунд руководящей работы" - без американизмов вообще ни как?
20 января, 16:10
ДЦДмитрий Цна
7140002
чайку отправят в полет или посадят?
20 января, 16:06
Юри Ко
50142006
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