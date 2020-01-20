Путин выдвинул на должность генпрокурора Игоря Краснова

В свою очередь, Юрий Чайка покинет должность из-за перехода на другую работу.

"С его (Краснова. — Прим. ред.) биографическими данными вы можете в том объеме, в котором они доступны, ознакомиться на ресурсах Следственного комитета", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

При этом он не стал рассуждать о противостояниях Генпрокуратуры и СК.

Совфед рассмотрит вопрос о назначении Краснова 22 января.

"Очистил Москву"

Глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков заявил, что Краснов очистил Москву от неонацистского подполья.

Он отметил, что адвокаты "Агоры" пересекались со следователем, когда занимались представлением интересов потерпевших по неонацистским делам.

"Как глава следственной группы по этим делам, оставил хорошее личное и профессиональное впечатление. С уверенностью можно утверждать, что зачистка десять лет назад Москвы от неонацистского вооруженного подполья, на руках которого были десятки убийств, во многом результат работы Краснова", — написал Чиков в телеграм-канале

"Обладает необходимыми качествами"

Руководитель адвокатской коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков отметил, что Краснов обладает необходимыми для работы на посту генпрокурора качествами и опытом.