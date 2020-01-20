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Туризм
2020-01-20T15:49+0300
https://ria.ru/20200120/1563636139.html
Число путешественников по миру достигло полутора миллиарда человек
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РИА Новости

Число путешественников по миру достигло полутора миллиарда человек

15:46 20.01.2020 (обновлено: 15:49 20.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы в Москве
Туристы в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Туристы в Москве. Архивное фото
МАДРИД, 20 янв – РИА Новости. Число международных прибытий в прошлом году выросло на 54 миллиона по сравнению с 2018 годом и достигло 1,5 миллиарда человек, сообщила Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO).
Это на 4% выше, чем в позапрошлом году, говорится в сообщении организации. Рост туристических потоков происходит десятый год подряд. UNWTO прогнозирует, что тенденция сохранится и в 2020 году, это "подтверждает, что туризм является ведущим и устойчивым сектором экономики, особенно с учетом текущей неопределенности". Организация считает, что рост потока иностранных туристов в 2020 году составит от 3 до 4%, влияние на количество зарубежных поездов окажут Олимпийские игры в Токио и всемирная выставка Expo-2020 в Дубае.
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В прошлом году рост международных прибытий наблюдался во всех регионах. Однако такие факторы как Brexit, банкротство старейшего в мире туроператора Thomas Cook, геополитическая и социальная напряженность, замедление роста мировой экономики привели к тому, что темпы оказались ниже, чем в 2017 и 2018. Больше всего это очевидно на примерах Европы и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Самый высокий темп роста по количеству международных прибытий - на Ближнем Востоке (8% по сравнению с прошлым годом). Рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 5%, в Европе, остающейся лидером, – 4% (всего европейские страны в 2019 году приняли 743 миллиона иностранных туристов, 51% мирового рынка).
Первые три места по числу принимаемых туристов занимают Франция, Испания и США.
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