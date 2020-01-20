Президент Сербии ожидает встречи с Путиным на форуме памяти холокоста

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине

Администрация Вучича ранее сообщила, что в январе, ко дню памяти жертв холокоста по приглашению президента Израиля Реувена Ривлина примет участие в международном форуме лидеров в (мемориальном комплексе) "Яд Вашем", которым будет отмечена годовщина освобождения лагеря Аушвиц".

В понедельник глава сербского государства принял посла РФ Александра Боцан-Харченко, с которым обсудил энергетическое сотрудничество, в том числе продолжение газопровода "Турецкий поток" и контакты руководства двух стран.

"Президент Вучич сказал, что для него особая честь – участие в этом году в торжествах на 75-летие Дня Победы 9 мая в Москве, и напомнил о совместной приверженности братских народов Сербии и России о славной традиции борьбы за свободу. Кроме того, уже через три дня президенты двух стран совместно примут участие в пятом международном форуме о холокосте в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Израиле", - сообщила администрация президента Сербии.

Вучич также добавил, что ожидает плодотворного сотрудничества с новым председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, "каковое и было с премьером Дмитрием Медведевым".

Посол Боцан-Харченко, в свою очередь, анонсировал в следующем месяце визит "высокопоставленного российского официального лица". Ранее СМИ сообщали о возможном приезде в Белград и.о. главы МИД РФ Сергея Лаврова.