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Президент Сербии ожидает встречи с Путиным на форуме памяти холокоста
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РИА Новости

Президент Сербии ожидает встречи с Путиным на форуме памяти холокоста

15:37 20.01.2020 (обновлено: 15:51 20.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БЕЛГРАД, 20 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле на форуме памяти жертв холокоста в январе, сообщила администрация сербского президента.
Администрация Вучича ранее сообщила, что в январе, ко дню памяти жертв холокоста по приглашению президента Израиля Реувена Ривлина примет участие в международном форуме лидеров в (мемориальном комплексе) "Яд Вашем", которым будет отмечена годовщина освобождения лагеря Аушвиц".
В понедельник глава сербского государства принял посла РФ Александра Боцан-Харченко, с которым обсудил энергетическое сотрудничество, в том числе продолжение газопровода "Турецкий поток" и контакты руководства двух стран.
"Президент Вучич сказал, что для него особая честь – участие в этом году в торжествах на 75-летие Дня Победы 9 мая в Москве, и напомнил о совместной приверженности братских народов Сербии и России о славной традиции борьбы за свободу. Кроме того, уже через три дня президенты двух стран совместно примут участие в пятом международном форуме о холокосте в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Израиле", - сообщила администрация президента Сербии.
Мемориал Яд Вашем, посвященный жертвам Холокоста, в Иерусалиме
Вчера, 14:07Сказано в эфире
Политик оценил решение Израиля отказать Зеленскому в выступлении Израиль отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на форуме памяти жертв Холокоста. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал это решение.
Вучич также добавил, что ожидает плодотворного сотрудничества с новым председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, "каковое и было с премьером Дмитрием Медведевым".
Посол Боцан-Харченко, в свою очередь, анонсировал в следующем месяце визит "высокопоставленного российского официального лица". Ранее СМИ сообщали о возможном приезде в Белград и.о. главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Пятый Всемирный форум памяти холокоста, который пройдет 23 января 2020 года в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Израиле, будет посвящен 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц. Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. -0-
Президент Польши Анджей Дуда
7 января, 16:44
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