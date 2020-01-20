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Рябков: "корабль" БРИКС уверенно преодолевает штормовые волны политики
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РИА Новости

Рябков: "корабль" БРИКС уверенно преодолевает штормовые волны политики

15:36 20.01.2020 (обновлено: 15:49 20.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Корабль" стран-членов БРИКС уверенно преодолевает штормовые волны текущей мировой политики, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Корабль БРИКС уверенно преодолевает штормовые волны текущей мировой политики, действует уверенно в тяжелые времена политической турбулентности, в условиях разбалансировки финансово-экономической архитектуры", - сказал Рябков на пресс-конференции.
Сергей Рябков отвечает на вопросы журналистов после пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
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Рябков анонсировал неформальный саммит БРИКС на встрече G20 в Эр-Рияде
Замглавы МИД добавил, что, по российской оценке, БРИКС является образцовым примером стабильности вне зависимости от текущей мировой конъюнктуры и внутриполитических трансформаций.
Председательство в группе БРИКС с 1 января перешло от Бразилии к России. Главной целью названо содействие повышению качества жизни народов стран объединения, а девизом председательства станет "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".
В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Флаги стран-участников БРИКС
1 января, 00:25
Россия начинает председательство в БРИКС
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БРИКСМИД РФСергей РябковКитайБразилияРоссияИндияЭкономика
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