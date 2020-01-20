Рябков: "корабль" БРИКС уверенно преодолевает штормовые волны политики

Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020

Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Корабль" стран-членов "Корабль" стран-членов БРИКС уверенно преодолевает штормовые волны текущей мировой политики, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"Корабль БРИКС уверенно преодолевает штормовые волны текущей мировой политики, действует уверенно в тяжелые времена политической турбулентности, в условиях разбалансировки финансово-экономической архитектуры", - сказал Рябков на пресс-конференции.

Замглавы МИД добавил, что, по российской оценке, БРИКС является образцовым примером стабильности вне зависимости от текущей мировой конъюнктуры и внутриполитических трансформаций.

Председательство в группе БРИКС с 1 января перешло от Бразилии к России. Главной целью названо содействие повышению качества жизни народов стран объединения, а девизом председательства станет "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".