Свыше 3,5 миллиона жителей МО сделали прививки от гриппа в 2019 году

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. В 2019 году вакцинацию против гриппа прошли более 3,5 миллиона жителей Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
"В популярных общественных местах – вблизи торговых центров и железнодорожных станций – работали мобильные комплексы, в них вакцинацию прошли более 40 тысяч человек. Кроме того, мы впервые использовали современную четырехвалентную вакцину против гриппа", – рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
Прививочная кампания в Московской области продолжалась до конца года. Для этого работали передвижные комплексы. Кроме того, в них можно было сделать электрокардиографию (ЭКГ), проверить уровень сахара и измерить давление.