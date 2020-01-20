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Новости Подмосковья
2020-01-20T15:41+0300
https://ria.ru/20200120/1563635645.html
Свыше 3,5 миллиона жителей МО сделали прививки от гриппа в 2019 году
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РИА Новости

Свыше 3,5 миллиона жителей МО сделали прививки от гриппа в 2019 году

15:41 20.01.2020
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© РИА Новости / Николай ХижнякМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. В 2019 году вакцинацию против гриппа прошли более 3,5 миллиона жителей Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
"В популярных общественных местах – вблизи торговых центров и железнодорожных станций – работали мобильные комплексы, в них вакцинацию прошли более 40 тысяч человек. Кроме того, мы впервые использовали современную четырехвалентную вакцину против гриппа", – рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
Прививочная кампания в Московской области продолжалась до конца года. Для этого работали передвижные комплексы. Кроме того, в них можно было сделать электрокардиографию (ЭКГ), проверить уровень сахара и измерить давление.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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