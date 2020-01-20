Свыше 3,5 миллиона жителей МО сделали прививки от гриппа в 2019 году

"В популярных общественных местах – вблизи торговых центров и железнодорожных станций – работали мобильные комплексы, в них вакцинацию прошли более 40 тысяч человек. Кроме того, мы впервые использовали современную четырехвалентную вакцину против гриппа", – рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Прививочная кампания в Московской области продолжалась до конца года. Для этого работали передвижные комплексы. Кроме того, в них можно было сделать электрокардиографию (ЭКГ), проверить уровень сахара и измерить давление.