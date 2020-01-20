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Экология
2020-01-20T15:33+0300
https://ria.ru/20200120/1563635446.html
Брижит Бардо написала открытое письмо Макрону
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РИА Новости

Брижит Бардо написала открытое письмо Макрону

15:32 20.01.2020 (обновлено: 15:33 20.01.2020)
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© AP Photo / Jacques BrinonБрижит Бардо во время марша за права животных в 2007 году
Брижит Бардо во время марша за права животных в 2007 году
© AP Photo / Jacques Brinon
Брижит Бардо во время марша за права животных в 2007 году. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Знаменитая французская киноактриса Брижит Бардо обратилась с письмом к президенту Франции Эммануэлю Макрону, сказав, что устала от пустой болтовни по вопросу защиты животных.
Письмо за подписью 85-летней кинодивы, уделяющей много внимания защите животных, опубликовано в ее Twitter.
Она напомнила, что в ходе встречи с президентом страны летом 2018 года были представлены четыре приоритетных меры, которые следовало принять для защиты животных: запрет на ритуальные убийства животных на скотобойнях, запрещение употребления в пищу конского мяса, запрет на "концентрационные птицефермы" для кур-несушек и забоя живых цыплят мужского пола.
"Вы были ошеломлены, узнав, что такие пытки существуют до сих пор и ежедневно практикуются. Вы ответили мне, что уже долгие годы во Франции не едят конину, и были шокированы, узнав, что всё еще едят. Это дало мне надежду на то, что вы примете, наконец, решение по этим вопросам. Вы должны были дать мне ответ в декабре 2018, я все ещё жду, несмотря на мои многочисленные письма с напоминаниями, так и оставшиеся без ответа даже от вашего секретаря", - написала Бардо.
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Французская кинозвезда обвиняет президента в том, что он "презирает страдания людей и животных, не имеет эмпатии, сострадания и чувствительности".
"Мне 85 лет, и на протяжении 47 лет я не перестаю выть, орать и умолять, чтобы во Франции стало получше с условиями для животных во всех областях. Не кажется ли вам, что я заслужила ответа, малейшего участия с вашей стороны?" - взывает она к главе государства.
По словам Бардо, "Франция сделалась территорией жестокости, она стагнирует и демонстрирует регресс", тогда как в Европе приняты решения, чтобы облегчить страдания животных.

"Итак, господин президент, нас достало бла-бла-бла и стерильные обсуждения, переходите к действиям. Бесчестье рождается из злоупотребления властью", - заключает Бардо.

В 2017 году Бардо призывала избирателей во Франции не голосовать во втором туре выборов президента страны в поддержку Макрона из-за страха за животных. Она заявляла, что "программа Макрона в отношении животных убийственна, скандальна, приводит в отчаяние и не дает никакой надежды на улучшение в каких-либо областях".
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ЭкологияНовости - ЭкологияЭммануэль МакронБрижит БардоФранция
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