Брижит Бардо написала открытое письмо Макрону

Брижит Бардо во время марша за права животных в 2007 году. Архивное фото

Брижит Бардо во время марша за права животных в 2007 году

© AP Photo / Jacques Brinon Брижит Бардо во время марша за права животных в 2007 году

Письмо за подписью 85-летней кинодивы, уделяющей много внимания защите животных, опубликовано в ее Twitter

Она напомнила, что в ходе встречи с президентом страны летом 2018 года были представлены четыре приоритетных меры, которые следовало принять для защиты животных: запрет на ритуальные убийства животных на скотобойнях, запрещение употребления в пищу конского мяса, запрет на "концентрационные птицефермы" для кур-несушек и забоя живых цыплят мужского пола.

"Вы были ошеломлены, узнав, что такие пытки существуют до сих пор и ежедневно практикуются. Вы ответили мне, что уже долгие годы во Франции не едят конину, и были шокированы, узнав, что всё еще едят. Это дало мне надежду на то, что вы примете, наконец, решение по этим вопросам. Вы должны были дать мне ответ в декабре 2018, я все ещё жду, несмотря на мои многочисленные письма с напоминаниями, так и оставшиеся без ответа даже от вашего секретаря", - написала Бардо.

Французская кинозвезда обвиняет президента в том, что он "презирает страдания людей и животных, не имеет эмпатии, сострадания и чувствительности".

"Мне 85 лет, и на протяжении 47 лет я не перестаю выть, орать и умолять, чтобы во Франции стало получше с условиями для животных во всех областях. Не кажется ли вам, что я заслужила ответа, малейшего участия с вашей стороны?" - взывает она к главе государства.

По словам Бардо, "Франция сделалась территорией жестокости, она стагнирует и демонстрирует регресс", тогда как в Европе приняты решения, чтобы облегчить страдания животных.

"Итак, господин президент, нас достало бла-бла-бла и стерильные обсуждения, переходите к действиям. Бесчестье рождается из злоупотребления властью", - заключает Бардо.