Эксперты оценили кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Кандидат на должность генерального прокурора РФ Игорь Краснов - хороший следователь, профессионал с "бульдожьей хваткой", считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Так, адвокат Вадим Прохоров рассказал агентству, что познакомился с Красновым, когда тот расследовал убийство политика Бориса Немцова, а он сам представлял интересы потерпевшей - дочери погибшего Жанны Немцовой.
"Он хороший сыскарь, следователь, профессионал с хваткой, как у бульдога", - отметил Прохоров. По его словам, благодаря Краснову часть исполнителей была осуждена.
Однако затем, говорит адвокат, дело в отношении заказчиков застопорилось - Краснова направили на повышение, он возглавил отдел следователей по особо важным делам.
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Глава "Агоры" Павел Чиков в свою очередь отметил в своем Telegram-канале, что как глава следственной группы он производил "хорошее и личное профессиональное впечатление", во многом благодаря ему Москва зачищена "от неонацистского вооруженного подполья, на руках которого были десятки убийств".
Хорошее мнение о генерале сложилось и у лидера движения "Сильная Россия" Антона Цветкова, назвавшего его "достойным офицером и профессионалом", который честно прошел все этапы карьерной лестницы.
"Назначение Краснова – это плановая ротация. Прокуратура – это главное правозащитное ведомство страны. И ее роль надо усиливать. С моей точки зрения, помимо нового назначения, нужно вернуть прокуратуре полноценный контроль за следствием", - отметил эксперт в беседе с РИА Новости.