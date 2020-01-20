Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T15:51+0300
https://ria.ru/20200120/1563635412.html
Эксперты оценили кандидатуру Краснова на пост генпрокурора
https://cdn22.img.ria.ru/images/156363/65/1563636571_106:439:2966:2048_1036x0_80_0_0_f7c59985836cd105ed3ee1462c9afab1.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

15:31 20.01.2020 (обновлено: 15:51 20.01.2020)
1171
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкИгорь Краснов
Игорь Краснов
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Кандидат на должность генерального прокурора РФ Игорь Краснов - хороший следователь, профессионал с "бульдожьей хваткой", считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Так, адвокат Вадим Прохоров рассказал агентству, что познакомился с Красновым, когда тот расследовал убийство политика Бориса Немцова, а он сам представлял интересы потерпевшей - дочери погибшего Жанны Немцовой.
"Он хороший сыскарь, следователь, профессионал с хваткой, как у бульдога", - отметил Прохоров. По его словам, благодаря Краснову часть исполнителей была осуждена.
Однако затем, говорит адвокат, дело в отношении заказчиков застопорилось - Краснова направили на повышение, он возглавил отдел следователей по особо важным делам.
Игорь Краснов
Вчера, 13:52
Биография Игоря Краснова
Глава "Агоры" Павел Чиков в свою очередь отметил в своем Telegram-канале, что как глава следственной группы он производил "хорошее и личное профессиональное впечатление", во многом благодаря ему Москва зачищена "от неонацистского вооруженного подполья, на руках которого были десятки убийств".
Хорошее мнение о генерале сложилось и у лидера движения "Сильная Россия" Антона Цветкова, назвавшего его "достойным офицером и профессионалом", который честно прошел все этапы карьерной лестницы.
"Назначение Краснова – это плановая ротация. Прокуратура – это главное правозащитное ведомство страны. И ее роль надо усиливать. С моей точки зрения, помимо нового назначения, нужно вернуть прокуратуре полноценный контроль за следствием", - отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
Игорь Краснов
Вчера, 15:24
У Краснова есть нужные для генпрокурора качества и опыт, считает юрист
2511003
Обсудить 0
Отставка генпрокурора Юрия ЧайкиИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
Игорь Краснов
Биография Игоря Краснова
Игорь Краснов
У Краснова есть нужные для генпрокурора качества и опыт, считает юрист
Юрий Чайка
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
Игорь Краснов
Краснов на первое место ставит защиту прав граждан, отметили в Госдуме
Игорь Краснов
У кандидата на пост генпрокурора сильный характер, заявил Клишас
Игорь Краснов
Путин внес кандидатуру замглавы СК на должность генпрокурора
Игорь Краснов
Глава "Агоры" рассказал о заслугах кандидата в генпрокуроры Краснова
Брижит Бардо во время марша за права животных в 2007 году
Брижит Бардо написала открытое письмо Макрону
Туристы в аэропорту
Россияне назвали необходимую сумму для отпуска своей мечты
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко прокомментировал "записку" покровителям
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров заявил, что ему не предлагали должность вне республики
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
"Ъ" опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены
Юрий Чайка
Биография Юрия Чайки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
Лента новостейМолния