Эксперты оценили кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Кандидат на должность генерального прокурора РФ Кандидат на должность генерального прокурора РФ Игорь Краснов - хороший следователь, профессионал с "бульдожьей хваткой", считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Так, адвокат Вадим Прохоров рассказал агентству, что познакомился с Красновым, когда тот расследовал убийство политика Бориса Немцова, а он сам представлял интересы потерпевшей - дочери погибшего Жанны Немцовой.

"Он хороший сыскарь, следователь, профессионал с хваткой, как у бульдога", - отметил Прохоров. По его словам, благодаря Краснову часть исполнителей была осуждена.

Однако затем, говорит адвокат, дело в отношении заказчиков застопорилось - Краснова направили на повышение, он возглавил отдел следователей по особо важным делам.

Глава "Агоры" Павел Чиков в свою очередь отметил в своем Telegram-канале, что как глава следственной группы он производил "хорошее и личное профессиональное впечатление", во многом благодаря ему Москва зачищена "от неонацистского вооруженного подполья, на руках которого были десятки убийств".

Хорошее мнение о генерале сложилось и у лидера движения "Сильная Россия" Антона Цветкова, назвавшего его "достойным офицером и профессионалом", который честно прошел все этапы карьерной лестницы.