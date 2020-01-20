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Пресс-конференция главы Комитета ГД по жилполитике и ЖКХ Г. Хованской
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РИА Новости

Пресс-конференция главы Комитета ГД по жилполитике и ЖКХ Г. Хованской

15:28 20.01.2020
20
30 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галины ХОВАНСКОЙ.
На мероприятии речь пойдет об итогах работы Комитета в 2019 году и планах работы депутатов в рамках весенней сессии.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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