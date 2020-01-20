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https://ria.ru/20200120/1563634993.html
Рябков анонсировал неформальный саммит БРИКС на встрече G20 в Эр-Рияде
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РИА Новости

Рябков анонсировал неформальный саммит БРИКС на встрече G20 в Эр-Рияде

15:22 20.01.2020 (обновлено: 16:17 20.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков отвечает на вопросы журналистов после пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Сергей Рябков отвечает на вопросы журналистов после пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков отвечает на вопросы журналистов после пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Традиционный неформальный саммит БРИКС пройдет на полях встречи "большой двадцатки" в Эр-Рияде в ноябре 2020 года, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Полноформатный саммит БРИКС пройдет встык с заседанием совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в июле 2020 года в Санкт-Петербурге. В ноябре 2020 года БРИКС приедет в Эр-Рияд, где под нашим председательством состоится традиционный неформальный саммит на полях заседания "группы двадцати", - сказал он на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что в рамках российского председательства в БРИКС запланировано порядка 150 мероприятий различного уровня, включая два саммита и свыше 20 министерских встреч.
Председательство в БРИКС к России перешло 1 января 2020 года. Саммит БРИКС состоится 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
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Рябков добавил, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга, важной площадкой для мероприятий БРИКС остается Челябинск.
"В городе пройдут: фестиваль культуры стран БРИКС и ШОС, спортивные игры стран БРИКС, традиционный форум БРИКС по вопросам урбанизации, третий форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, встречи по линии министерств культуры, сельского хозяйства, труда, занятости", - сказал замглавы МИД.
Также, по его словам, мероприятия БРИКС пройдут в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Самаре, Саранске, Сочи, Ульяновске, Уфы, Ханты-Мансийске и Ярославле.
"Как и предыдущие председательства, постараемся достичь прогресса по всем трем направлениям стратегического партнерства БРИКС: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты", - отметил Рябков.
Он подчеркнул, что работа будет выстраиваться в свете важных юбилейных дат – 75-летия ООН и 75-летия окончания Второй Мировой войны.
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"Ключевыми задачами в политической сфере считаем продвижение объединительной глобальной повестки дня, содействие формированию более демократического миропорядка на основе соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права, включая положения Устава ООН, укрепление механизмов координации стран БРИКС, в том числе на ключевых многосторонних площадках", - заявил Рябков.
Кроме того, по его словам, особое внимание будет уделяться наращиванию коллективных усилий в целях противодействия таким вызовам и угрозам, как терроризм, отмывание доходов, полученных преступным путем, незаконный оборот наркотиков, коррупция, трансграничная организованная преступность.
БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О`Ниллом (Jim O`Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая. В связи с присоединением к БРИК ЮАР в декабре 2010 года группа стала носить название БРИКС (BRICS).
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Сергей РябковБРИКСБольшая двадцаткаЭр-Рияд (город)В мире
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