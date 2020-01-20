Рябков анонсировал неформальный саммит БРИКС на встрече G20 в Эр-Рияде

Сергей Рябков отвечает на вопросы журналистов после пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020

Сергей Рябков отвечает на вопросы журналистов после пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Традиционный неформальный саммит Традиционный неформальный саммит БРИКС пройдет на полях встречи "большой двадцатки" в Эр-Рияде в ноябре 2020 года, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"Полноформатный саммит БРИКС пройдет встык с заседанием совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в июле 2020 года в Санкт-Петербурге. В ноябре 2020 года БРИКС приедет в Эр-Рияд, где под нашим председательством состоится традиционный неформальный саммит на полях заседания "группы двадцати", - сказал он на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

Он напомнил, что в рамках российского председательства в БРИКС запланировано порядка 150 мероприятий различного уровня, включая два саммита и свыше 20 министерских встреч.

Председательство в БРИКС к России перешло 1 января 2020 года. Саммит БРИКС состоится 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге.

Рябков добавил, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга, важной площадкой для мероприятий БРИКС остается Челябинск.

"В городе пройдут: фестиваль культуры стран БРИКС и ШОС, спортивные игры стран БРИКС, традиционный форум БРИКС по вопросам урбанизации, третий форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, встречи по линии министерств культуры, сельского хозяйства, труда, занятости", - сказал замглавы МИД.

Также, по его словам, мероприятия БРИКС пройдут в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Самаре, Саранске, Сочи, Ульяновске, Уфы, Ханты-Мансийске и Ярославле.

"Как и предыдущие председательства, постараемся достичь прогресса по всем трем направлениям стратегического партнерства БРИКС: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты", - отметил Рябков.

Он подчеркнул, что работа будет выстраиваться в свете важных юбилейных дат – 75-летия ООН и 75-летия окончания Второй Мировой войны.

"Ключевыми задачами в политической сфере считаем продвижение объединительной глобальной повестки дня, содействие формированию более демократического миропорядка на основе соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права, включая положения Устава ООН, укрепление механизмов координации стран БРИКС, в том числе на ключевых многосторонних площадках", - заявил Рябков.

Кроме того, по его словам, особое внимание будет уделяться наращиванию коллективных усилий в целях противодействия таким вызовам и угрозам, как терроризм, отмывание доходов, полученных преступным путем, незаконный оборот наркотиков, коррупция, трансграничная организованная преступность.