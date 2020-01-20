В ОНФ рассказали, чем надо ответить на попытки переписать историю

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Попыткам фальсификации истории на Западе и в странах бывшего СССР надо противопоставить "правду народной дипломатии" и "мягкую силу", считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель Поискового движения России Елена Цунаева.
"(Необходима - ред.) мягкая сила, дипломатия. Мы, поисковое движение, очень активно работаем с коллегами из других стран. И мы заинтересованы в том, чтобы наша правда путем "народной дипломатии" проникала в общество", - сказала Цунаева журналистам после пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Общественники никак не могут повлиять на попытки искажения исторической правды, отметила Цунаева. Но, по ее словам, общественные организации могут в рамках своих мероприятий и проектов рассказывать заинтересованным людям, "куда можно заглянуть" для изучения альтернативной точки зрения.
"И здесь я хочу подчеркнуть, что говорить нужно не только с Западной Европой, а нужно говорить и на пространстве бывшего Советского Союза, потому что везде очень разная политика, везде очень разный подход", - заключила она.
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.
В ходе послания к Федеральному Собранию Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.