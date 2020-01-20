Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T15:19+0300
https://ria.ru/20200120/1563634847.html
В ОНФ рассказали, чем надо ответить на попытки переписать историю
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/46/1563634671_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7c5896a00d64003fb281fc6000e184bb.jpg
РИА Новости

В ОНФ рассказали, чем надо ответить на попытки переписать историю

15:19 20.01.2020
2578
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕлена Цунаева
Елена Цунаева
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Попыткам фальсификации истории на Западе и в странах бывшего СССР надо противопоставить "правду народной дипломатии" и "мягкую силу", считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель Поискового движения России Елена Цунаева.
"(Необходима - ред.) мягкая сила, дипломатия. Мы, поисковое движение, очень активно работаем с коллегами из других стран. И мы заинтересованы в том, чтобы наша правда путем "народной дипломатии" проникала в общество", - сказала Цунаева журналистам после пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Президент РФ Владимир Путин
19 января, 15:55
Путин: Россия должна сохранить историю о Великой Отечественной войне
Общественники никак не могут повлиять на попытки искажения исторической правды, отметила Цунаева. Но, по ее словам, общественные организации могут в рамках своих мероприятий и проектов рассказывать заинтересованным людям, "куда можно заглянуть" для изучения альтернативной точки зрения.

"И здесь я хочу подчеркнуть, что говорить нужно не только с Западной Европой, а нужно говорить и на пространстве бывшего Советского Союза, потому что везде очень разная политика, везде очень разный подход", - заключила она.

Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.
В ходе послания к Федеральному Собранию Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Депутаты на сессии Европейского парламента в Страсбурге
17 января, 00:41
Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
2551114
Обсудить 1
Елена ЦунаеваВалентина МатвиенкоОбщероссийский народный фронтРоссияОбщество
Рекомендуем
Алексей Венедиктов
Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
Игорь Краснов
Путин выдвинул на должность генпрокурора Игоря Краснова
Поэт и музыкант, лидер рок-группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта в Зеленом театре на ВДНХ
Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова
Стенд ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Кадр из фильма (НЕ)идеальный мужчина
"(НЕ)идеальный мужчина" возглавил российский прокат в выходные
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия закупила в Норвегии 80 тысяч тонн нефти
Актриса театра эстрады Провинция Марина Рузавина
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Мусульманская женщина
Дневник несостоявшейся смертницы: история сбежавшей жены террориста
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
Путин и Эрдоган на конференции по Ливии. Что решат в Берлине
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Государственный регистрационный знак транспортного средства
Россияне смогут покупать "красивые" номера через портал госуслуг
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Автомобиль полиции на дороге
В Москве женщина вымогала почти два миллиона рублей за "аборт"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
Лента новостейМолния