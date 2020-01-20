Рябков прокомментировал угрозы Ирана выйти из ДНЯО

"Это не новая позиция иранской стороны. Они на разных уровнях в прошлом неоднократно обозначали такую опцию. Иранским коллегам хорошо известно, что мы не считаем правильным ставить под вопрос приверженность Ирана обязательствам по ДНЯО", - сказал Рябков.

"Мы говорим об этом открыто и считаем этот договор ключевым для обеспечения глобальной безопасности, особенно с учётом тех тревожных процессов, которые в целом развиваются в сфере контроля над вооружениями и нераспространения. Надеемся, что до этого не дойдёт", - добавил он.