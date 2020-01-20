Рябков прокомментировал угрозы Ирана выйти из ДНЯО

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва не считает правильным ставить под вопрос приверженность Ирана Договору о нераспространении ядерного оружия, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это не новая позиция иранской стороны. Они на разных уровнях в прошлом неоднократно обозначали такую опцию. Иранским коллегам хорошо известно, что мы не считаем правильным ставить под вопрос приверженность Ирана обязательствам по ДНЯО", - сказал Рябков.
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"Мы говорим об этом открыто и считаем этот договор ключевым для обеспечения глобальной безопасности, особенно с учётом тех тревожных процессов, которые в целом развиваются в сфере контроля над вооружениями и нераспространения. Надеемся, что до этого не дойдёт", - добавил он.
Ранее телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа сообщил, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, если вопрос об иранской ядерной программе будет вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН. В мае Press TV сообщал о возможности выхода страны из ДНЯО со ссылкой на источники, близкие к канцелярии президента Ирана.