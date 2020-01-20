Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T15:49+0300
https://ria.ru/20200120/1563634809.html
Рябков прокомментировал угрозы Ирана выйти из ДНЯО
https://cdn22.img.ria.ru/images/156363/62/1563636233_0:0:3164:1781_1036x0_80_0_0_32eb08a5fa0b1ab68552ff805394e6cc.jpg
РИА Новости

Рябков прокомментировал угрозы Ирана выйти из ДНЯО

15:18 20.01.2020 (обновлено: 15:49 20.01.2020)
443
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва не считает правильным ставить под вопрос приверженность Ирана Договору о нераспространении ядерного оружия, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это не новая позиция иранской стороны. Они на разных уровнях в прошлом неоднократно обозначали такую опцию. Иранским коллегам хорошо известно, что мы не считаем правильным ставить под вопрос приверженность Ирана обязательствам по ДНЯО", - сказал Рябков.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 15:09
Слуцкий призвал удержать Иран об выхода из ДНЯО
"Мы говорим об этом открыто и считаем этот договор ключевым для обеспечения глобальной безопасности, особенно с учётом тех тревожных процессов, которые в целом развиваются в сфере контроля над вооружениями и нераспространения. Надеемся, что до этого не дойдёт", - добавил он.
Ранее телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа сообщил, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, если вопрос об иранской ядерной программе будет вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН. В мае Press TV сообщал о возможности выхода страны из ДНЯО со ссылкой на источники, близкие к канцелярии президента Ирана.
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
Вчера, 14:42
В СФ считают, что Иран хочет диктовать условия по вопросам вооружения
2411001
Обсудить 0
Мохаммад Джавад ЗарифДоговор о нераспространении ядерного оружияМИД РФМИД ИранаСергей РябковООНРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В МИД Ирана рассказали, почему Зариф не поедет на форум в Давосе
Сергей Рябков
Россия предостерегла Иран от опрометчивых шагов по ДНЯО
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
В СФ считают, что Иран хочет диктовать условия по вопросам вооружения
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий призвал удержать Иран об выхода из ДНЯО
Сергей Рябков отвечает на вопросы журналистов после пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Рябков анонсировал неформальный саммит БРИКС на встрече G20 в Эр-Рияде
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Рябков прокомментировал заявления Ирана о сотрудничестве с МАГАТЭ
Брижит Бардо во время марша за права животных в 2007 году
Брижит Бардо написала открытое письмо Макрону
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Россия призвала все стороны СВПД проявлять осторожность
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В Иране пригрозили выйти из ДНЯО
Штаб-квартира британской вещательной корпорации BBC в Лондоне
Тони Холл назвал Би-би-си "золотым стандартом правды"
Елена Цунаева
В ОНФ рассказали, чем надо ответить на попытки переписать историю
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Рябков: "корабль" БРИКС уверенно преодолевает штормовые волны политики
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД напомнил США, что ДНЯО не лишал Иран права на обогащение урана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию
Вячеслав Володин
Володин посетит Иран на следующей неделе, заявил иранский МИД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
Лента новостейМолния