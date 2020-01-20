Россия предостерегла Иран от опрометчивых шагов по ДНЯО

"Мы предостерегаем иранскую сторону от опрометчивых шагов в части сохранения обязательств исламской республики по ДНЯО. Мы считаем, что оснований ставить вопрос в этой плоскости нет", - сказал Рябков, комментируя заявления главы МИД Ирана.

"Мы также призываем Иран твердо придерживаться обязательств, имеющихся у него с МАГАТЭ в рамках соглашения о гарантиях, обязательств в рамках дополнительного протокола о гарантиях. Иранские коллеги хорошо осведомлены об этой нашей позиции", - отметил замглавы МИД РФ.