Россия предостерегла Иран от опрометчивых шагов по ДНЯО

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва предостерегает Иран от опрометчивых шагов по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия, призывает ИРИ придерживаться своих обязательств в рамках МАГАТЭ, Тегерану известна позиция российской стороны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы предостерегаем иранскую сторону от опрометчивых шагов в части сохранения обязательств исламской республики по ДНЯО. Мы считаем, что оснований ставить вопрос в этой плоскости нет", - сказал Рябков, комментируя заявления главы МИД Ирана.
Ранее телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа заявил, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если вопрос о иранской ядерной программе будет вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН.
"Мы также призываем Иран твердо придерживаться обязательств, имеющихся у него с МАГАТЭ в рамках соглашения о гарантиях, обязательств в рамках дополнительного протокола о гарантиях. Иранские коллеги хорошо осведомлены об этой нашей позиции", - отметил замглавы МИД РФ.