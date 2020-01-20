Тони Холл назвал Би-би-си "золотым стандартом правды"

"Я считаю, что важная часть лидерства - это ставить во главу угла интересы организации. У Би-би-си 11-летняя хартия (документ, определяющий задачи, роль и структуру организации, впервые вступил в силу в 1927 году – ред.) - до 2027 года. Но весной 2022 года - на середине срока - будет проведена оценка нашей деятельности. Как я говорил на прошлой неделе, нам нужно представить идеи для обоих этапов. И для Би-би-си будет правильно, если на обоих этих этапах ею будет руководить один человек", - говорится в заявлении Холла.