Тони Холл назвал Би-би-си "золотым стандартом правды"

ЛОНДОН, 20 янв - РИА Новости. Гендиректор Би-би-си Тони Холл объявил, что летом уйдет в отставку, и обратился к правительству страны с призывом ценить телерадиокорпорацию, которую он считает "золотым стандартом беспристрастности".
"Я считаю, что важная часть лидерства - это ставить во главу угла интересы организации. У Би-би-си 11-летняя хартия (документ, определяющий задачи, роль и структуру организации, впервые вступил в силу в 1927 году – ред.) - до 2027 года. Но весной 2022 года - на середине срока - будет проведена оценка нашей деятельности. Как я говорил на прошлой неделе, нам нужно представить идеи для обоих этапов. И для Би-би-си будет правильно, если на обоих этих этапах ею будет руководить один человек", - говорится в заявлении Холла.
Вместе с тем он признался, что решение покинуть свой пост далось ему нелегко.
"Если бы я следовал велению своего сердца, то я бы никогда не захотел уйти", - отметил 68-летний гендиректор телерадиокорпорации.
Холл также отметил, что, по его мнению, после Brexit страна как никогда будет нуждаться в устойчивой Би-би-си. Ранее британский премьер Борис Джонсон намекал на то, что намерен пересмотреть систему финансирования телерадиокорпорации, сейчас существующей за счет оплаты телевизионных лицензий.
"В эпоху фейковых новостей, мы остаемся золотым стандартом беспристрастности и правды. То, чем является Би-би-си и за что она стоит, ценно для этой страны", - отметил Холл.
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