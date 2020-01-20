В Москве объявили лауреатов конкурса детского танца "Весна священная"

"Наша цель — узнать состояние танца в России и найти механизмы для того, чтобы на это воздействовать. Миссия проекта — служить национальной идее, сохранять традиции, — рассказала народная артистка России, балерина Илзе Лиепа. — Мы хотим показать, что любая хореография должна быть основана на академических традициях. Без этого не может быть ничего".
"Наша цель — узнать состояние танца в России и найти механизмы для того, чтобы на это воздействовать. Миссия проекта — служить национальной идее, сохранять традиции, — рассказала народная артистка России, балерина Илзе Лиепа. — Мы хотим показать, что любая хореография должна быть основана на академических традициях. Без этого не может быть ничего".
Все девять ансамблей выступили настолько хорошо, что члены жюри решили не присуждать бронзовые и серебряные награды.
Судьям даже было трудно определить, кто достоин золотых дипломов, а кто — Гран-при.
Все девять ансамблей выступили настолько хорошо, что члены жюри решили не присуждать бронзовые и серебряные награды.
Судьям даже было трудно определить, кто достоин золотых дипломов, а кто — Гран-при.
Конкурс открыл специальный гость — танцевальный ансамбль "Созвездие" из Петрозаводска.
Участники продемонстрировали народный карельский танец в сопровождении струнного инструмента кантеле.
Конкурс открыл специальный гость — танцевальный ансамбль "Созвездие" из Петрозаводска.
Участники продемонстрировали народный карельский танец в сопровождении струнного инструмента кантеле.
Потом выступали участницы балетной школы "Армида" (Москва). Они были единственными, кто показал сцену из классического балета — вальс из "Лебединого озера" П. И. Чайковского.
"Это честь для нас. Мы уже были победителями в 2016 году, а сейчас нас снова пригласили участвовать", — рассказала администратор коллектива Елена Маркова.
Недавно коллектив представлял этот номер на шоу фигуриста Евгения Плющенко. Школа получила золотой диплом в номинации "Классический танец".
Потом выступали участницы балетной школы "Армида" (Москва). Они были единственными, кто показал сцену из классического балета — вальс из "Лебединого озера" П. И. Чайковского.
"Это честь для нас. Мы уже были победителями в 2016 году, а сейчас нас снова пригласили участвовать", — рассказала администратор коллектива Елена Маркова.
Недавно коллектив представлял этот номер на шоу фигуриста Евгения Плющенко. Школа получила золотой диплом в номинации "Классический танец".
Оценивалась художественная идея номеров, исполнительское мастерство и выполнение других задач, поставленных руководителями.
Так, детский музыкальный театр "Задумка" из Самары удивил зрителей и судей необычным номером "Нечто".
Руководитель коллектива Анна Власова была признана "Лучшим хореографом", а участники стали обладателями золотых дипломов сразу в двух категориях — "Современный танец (средняя группа)" и "Современный танец (смешанная группа)".
Оценивалась художественная идея номеров, исполнительское мастерство и выполнение других задач, поставленных руководителями.
Так, детский музыкальный театр "Задумка" из Самары удивил зрителей и судей необычным номером "Нечто".
Руководитель коллектива Анна Власова была признана "Лучшим хореографом", а участники стали обладателями золотых дипломов сразу в двух категориях — "Современный танец (средняя группа)" и "Современный танец (смешанная группа)".
Ансамбль эстрадно-спортивного танца "Виктория" из Башкирии получил золотой диплом в категории "Народная стилизация (смешанная группа)".
Ансамбль эстрадно-спортивного танца "Виктория" из Башкирии получил золотой диплом в категории "Народная стилизация (смешанная группа)".
На первом конкурсе в 2011 году обладателем Гран-при и звания "Лучший коллектив России" стал всемирно известный Ансамбль песни и пляски им. Локтева (Москва).
На десятом — участники безукоризненно исполнили Болгарскую и Украинскую сюиты, за что вновь получили Гран-при.
На первом конкурсе в 2011 году обладателем Гран-при и звания "Лучший коллектив России" стал всемирно известный Ансамбль песни и пляски им. Локтева (Москва).
На десятом — участники безукоризненно исполнили Болгарскую и Украинскую сюиты, за что вновь получили Гран-при.
Участники хореографической студии "Дети магнитки" (Магнитогорск) уже в видеоприветствии показали, на что способны: шпагаты, махи, гранд плие и многое другое. Все эти элементы были и в номерах.
"Дети магнитки" получили Гран-при конкурса "Весна священная".
Участники хореографической студии "Дети магнитки" (Магнитогорск) уже в видеоприветствии показали, на что способны: шпагаты, махи, гранд плие и многое другое. Все эти элементы были и в номерах.
"Дети магнитки" получили Гран-при конкурса "Весна священная".
Обладателем Гран-при как "Лучший коллектив России" стали участники театра музыки и танца "Щелкунчик" (Оренбург).
А еще они получили приз зрительских симпатий по итогам голосования.
В "Левшу" и "Замечательного соседа" в исполнении десятилетнего Макара Гаврилова невозможно было не влюбиться.
Обладателем Гран-при как "Лучший коллектив России" стали участники театра музыки и танца "Щелкунчик" (Оренбург).
А еще они получили приз зрительских симпатий по итогам голосования.
В "Левшу" и "Замечательного соседа" в исполнении десятилетнего Макара Гаврилова невозможно было не влюбиться.
Этой же награды в категории "Лучший коллектив России" удостоился шоу-балет "Алиса" (Керчь).
Впервые они стали лауреатами в 2018 году.
Этой же награды в категории "Лучший коллектив России" удостоился шоу-балет "Алиса" (Керчь).
Впервые они стали лауреатами в 2018 году.
И Гран-при "Лучший коллектив России", и золотой диплом за "Народный танец (смешанная группа)" забрал ансамбль танца "Улыбка" из Екатеринбурга. В динамичных и ярких номерах заняты ребята всех возрастов.
И Гран-при "Лучший коллектив России", и золотой диплом за "Народный танец (смешанная группа)" забрал ансамбль танца "Улыбка" из Екатеринбурга. В динамичных и ярких номерах заняты ребята всех возрастов.
Две наивысшие награды и у эстрадного балета "Экситон" из Ульяновска. Кроме Гран-при, у них золотой диплом в категории "Современный танец (средняя группа)".
Две наивысшие награды и у эстрадного балета "Экситон" из Ульяновска. Кроме Гран-при, у них золотой диплом в категории "Современный танец (средняя группа)".
Пятого апреля на сцене Большого театра лучшие из лучших будут танцевать в гала-спектакле.
Пятого апреля на сцене Большого театра лучшие из лучших будут танцевать в гала-спектакле.