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Культура
2020-01-20T20:16+0300
https://ria.ru/20200120/1563634619.html
В Москве объявили лауреатов конкурса детского танца "Весна священная"
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РИА Новости

В Москве объявили лауреатов конкурса детского танца "Весна священная"

20:16 20.01.2020
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В это воскресенье в театре "Русская песня" прошел десятый конкурс Национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная", который входит во всероссийский проект Благотворительного фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства Илзе Лиепа. Так как в этом году он юбилейный, участниками стали девять коллективов — победителей прошлых лет из разных городов России. О лучших из лучших — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

"Наша цель — узнать состояние танца в России и найти механизмы для того, чтобы на это воздействовать. Миссия проекта — служить национальной идее, сохранять традиции, — рассказала народная артистка России, балерина Илзе Лиепа. — Мы хотим показать, что любая хореография должна быть основана на академических традициях. Без этого не может быть ничего".

Художественный руководитель проекта Благотворительного фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства Илзе Лиепа, народная артистка России Илзе Лиепа перед началом конкурса Весна священная
1 из 13

"Наша цель — узнать состояние танца в России и найти механизмы для того, чтобы на это воздействовать. Миссия проекта — служить национальной идее, сохранять традиции, — рассказала народная артистка России, балерина Илзе Лиепа. — Мы хотим показать, что любая хореография должна быть основана на академических традициях. Без этого не может быть ничего".

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Все девять ансамблей выступили настолько хорошо, что члены жюри решили не присуждать бронзовые и серебряные награды.

Судьям даже было трудно определить, кто достоин золотых дипломов, а кто — Гран-при.

Участники театра музыки и танца Щелкунчик (Оренбург) после окончания выступления на конкурсе Весна священная в театре Русская песня в Москве
2 из 13

Все девять ансамблей выступили настолько хорошо, что члены жюри решили не присуждать бронзовые и серебряные награды.

Судьям даже было трудно определить, кто достоин золотых дипломов, а кто — Гран-при.

© РИА Новости / Владимир Песня
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Конкурс открыл специальный гость — танцевальный ансамбль "Созвездие" из Петрозаводска.

Участники продемонстрировали народный карельский танец в сопровождении струнного инструмента кантеле.

Участники танцевального ансамбля Созвездие (Петрозаводск) выступают на конкурсе Весна священная в театре Русская песня в Москве
3 из 13

Конкурс открыл специальный гость — танцевальный ансамбль "Созвездие" из Петрозаводска.

Участники продемонстрировали народный карельский танец в сопровождении струнного инструмента кантеле.

© РИА Новости / Владимир Песня
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Потом выступали участницы балетной школы "Армида" (Москва). Они были единственными, кто показал сцену из классического балета — вальс из "Лебединого озера" П. И. Чайковского.

"Это честь для нас. Мы уже были победителями в 2016 году, а сейчас нас снова пригласили участвовать", — рассказала администратор коллектива Елена Маркова.

Недавно коллектив представлял этот номер на шоу фигуриста Евгения Плющенко. Школа получила золотой диплом в номинации "Классический танец".

Участницы балетной школы Армида (Москва) выступают на конкурсе Весна священная в театре Русская песня в Москве
4 из 13

Потом выступали участницы балетной школы "Армида" (Москва). Они были единственными, кто показал сцену из классического балета — вальс из "Лебединого озера" П. И. Чайковского.

"Это честь для нас. Мы уже были победителями в 2016 году, а сейчас нас снова пригласили участвовать", — рассказала администратор коллектива Елена Маркова.

Недавно коллектив представлял этот номер на шоу фигуриста Евгения Плющенко. Школа получила золотой диплом в номинации "Классический танец".

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Оценивалась художественная идея номеров, исполнительское мастерство и выполнение других задач, поставленных руководителями.

Так, детский музыкальный театр "Задумка" из Самары удивил зрителей и судей необычным номером "Нечто".

Руководитель коллектива Анна Власова была признана "Лучшим хореографом", а участники стали обладателями золотых дипломов сразу в двух категориях — "Современный танец (средняя группа)" и "Современный танец (смешанная группа)".

Участники детского музыкального театра Задумка (Самара) выступают на конкурсе Весна священная в театре Русская песня в Москве
5 из 13

Оценивалась художественная идея номеров, исполнительское мастерство и выполнение других задач, поставленных руководителями.

Так, детский музыкальный театр "Задумка" из Самары удивил зрителей и судей необычным номером "Нечто".

Руководитель коллектива Анна Власова была признана "Лучшим хореографом", а участники стали обладателями золотых дипломов сразу в двух категориях — "Современный танец (средняя группа)" и "Современный танец (смешанная группа)".

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Ансамбль эстрадно-спортивного танца "Виктория" из Башкирии получил золотой диплом в категории "Народная стилизация (смешанная группа)".

Участники ансамбля эстрадно-спортивного танца Виктория (Башкортостан) выступают на конкурсе Весна священная в театре Русская песня в Москве
6 из 13

Ансамбль эстрадно-спортивного танца "Виктория" из Башкирии получил золотой диплом в категории "Народная стилизация (смешанная группа)".

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

На первом конкурсе в 2011 году обладателем Гран-при и звания "Лучший коллектив России" стал всемирно известный Ансамбль песни и пляски им. Локтева (Москва).

На десятом — участники безукоризненно исполнили Болгарскую и Украинскую сюиты, за что вновь получили Гран-при.

Участники ансамбля песни и пляски им. Локтева (Москва) выступают на конкурсе Весна священная в театре Русская песня в Москве
7 из 13

На первом конкурсе в 2011 году обладателем Гран-при и звания "Лучший коллектив России" стал всемирно известный Ансамбль песни и пляски им. Локтева (Москва).

На десятом — участники безукоризненно исполнили Болгарскую и Украинскую сюиты, за что вновь получили Гран-при.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Участники хореографической студии "Дети магнитки" (Магнитогорск) уже в видеоприветствии показали, на что способны: шпагаты, махи, гранд плие и многое другое. Все эти элементы были и в номерах.

"Дети магнитки" получили Гран-при конкурса "Весна священная".

Участники хореографической студии Дети магнитки (Магнитогорск) выступают на конкурсе Весна священная в театре Русская песня в Москве
8 из 13

Участники хореографической студии "Дети магнитки" (Магнитогорск) уже в видеоприветствии показали, на что способны: шпагаты, махи, гранд плие и многое другое. Все эти элементы были и в номерах.

"Дети магнитки" получили Гран-при конкурса "Весна священная".

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Обладателем Гран-при как "Лучший коллектив России" стали участники театра музыки и танца "Щелкунчик" (Оренбург).

А еще они получили приз зрительских симпатий по итогам голосования.

В "Левшу" и "Замечательного соседа" в исполнении десятилетнего Макара Гаврилова невозможно было не влюбиться.

Участники театра музыки и танца Щелкунчик (Оренбург) выступают на конкурсе Весна священная в театре Русская песня в Москве
9 из 13

Обладателем Гран-при как "Лучший коллектив России" стали участники театра музыки и танца "Щелкунчик" (Оренбург).

А еще они получили приз зрительских симпатий по итогам голосования.

В "Левшу" и "Замечательного соседа" в исполнении десятилетнего Макара Гаврилова невозможно было не влюбиться.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Этой же награды в категории "Лучший коллектив России" удостоился шоу-балет "Алиса" (Керчь).

Впервые они стали лауреатами в 2018 году.

Участники шоу-балета Алиса (Керчь) выступают на конкурсе Весна священная в театре Русская песня в Москве
10 из 13

Этой же награды в категории "Лучший коллектив России" удостоился шоу-балет "Алиса" (Керчь).

Впервые они стали лауреатами в 2018 году.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

И Гран-при "Лучший коллектив России", и золотой диплом за "Народный танец (смешанная группа)" забрал ансамбль танца "Улыбка" из Екатеринбурга. В динамичных и ярких номерах заняты ребята всех возрастов.

Участники ансамбля танца Улыбка (Екатеринбург) выступают на конкурсе Весна священная в театре Русская песня в Москве
11 из 13

И Гран-при "Лучший коллектив России", и золотой диплом за "Народный танец (смешанная группа)" забрал ансамбль танца "Улыбка" из Екатеринбурга. В динамичных и ярких номерах заняты ребята всех возрастов.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Две наивысшие награды и у эстрадного балета "Экситон" из Ульяновска. Кроме Гран-при, у них золотой диплом в категории "Современный танец (средняя группа)".

Участники эстрадного балета Экситон (Ульяновск) выступают на конкурсе Весна священная в театре Русская песня в Москве
12 из 13

Две наивысшие награды и у эстрадного балета "Экситон" из Ульяновска. Кроме Гран-при, у них золотой диплом в категории "Современный танец (средняя группа)".

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Пятого апреля на сцене Большого театра лучшие из лучших будут танцевать в гала-спектакле.

Конкурс детского танца Весна священная
13 из 13

Пятого апреля на сцене Большого театра лучшие из лучших будут танцевать в гала-спектакле.

© РИА Новости / Владимир Песня
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200000
КультураБалетНовости культурыРеспублика БашкортостанРусская песняИлзе ЛиепаМоскваМагнитогорскСамараПетрозаводскЕкатеринбургЯкутияОренбург
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