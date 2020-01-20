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Мишустин и Медведев пообщались перед заседанием Совбеза
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РИА Новости

Мишустин и Медведев пообщались перед заседанием Совбеза

15:09 20.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Доме правительства РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и зампредседателя Совета безопасности, экс-премьер Дмитрий Медведев пообщались перед заседанием Совбеза под председательством президента Владимира Путина. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Это первое совещание с постоянными членами Совета безопасности, куда Мишустин и Медведев пришли в новых должностях. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на совещании Путин рассказал о прошедшей в Берлине конференции по Ливии и своих двусторонних контактах на этой встрече. Также обсуждались актуальные текущие вопросы социально-экономического развития России.
Мишустин и Медведев виделись в пятницу в Белом доме, куда новый премьер-министр приезжал на встречу с кабмином.
Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел в прошлый четверг, 16 января, после того как правительство Медведева в полном составе ушло в отставку.
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Песков сообщил, что Мишустин пока не представил Путину предложения по структуре и составу кабмина, но время еще есть.
Согласно Конституции РФ, председатель правительства не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Также премьер предлагает кандидатуры на должности своих заместителей и федеральных министров. В каких-то случаях премьеры представляют структуру и предлагают персоналий сразу, в каких-то разбивают доклады на две части – сначала озвучивают структуру, а затем кандидатов.
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