Мишустин и Медведев пообщались перед заседанием Совбеза

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и зампредседателя Совета безопасности, экс-премьер Дмитрий Медведев пообщались перед заседанием Совбеза под председательством президента Владимира Путина. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Это первое совещание с постоянными членами Совета безопасности, куда Мишустин и Медведев пришли в новых должностях. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на совещании Путин рассказал о прошедшей в Берлине конференции по Ливии и своих двусторонних контактах на этой встрече. Также обсуждались актуальные текущие вопросы социально-экономического развития России.
Мишустин и Медведев виделись в пятницу в Белом доме, куда новый премьер-министр приезжал на встречу с кабмином.
Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел в прошлый четверг, 16 января, после того как правительство Медведева в полном составе ушло в отставку.
Песков сообщил, что Мишустин пока не представил Путину предложения по структуре и составу кабмина, но время еще есть.
Согласно Конституции РФ, председатель правительства не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Также премьер предлагает кандидатуры на должности своих заместителей и федеральных министров. В каких-то случаях премьеры представляют структуру и предлагают персоналий сразу, в каких-то разбивают доклады на две части – сначала озвучивают структуру, а затем кандидатов.
19 января, 20:40"Ъ" опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены