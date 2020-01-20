Мишустин и Медведев пообщались перед заседанием Совбеза

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Доме правительства РФ

Это первое совещание с постоянными членами Совета безопасности, куда Мишустин и Медведев пришли в новых должностях. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на совещании Путин рассказал о прошедшей в Берлине конференции по Ливии и своих двусторонних контактах на этой встрече. Также обсуждались актуальные текущие вопросы социально-экономического развития России.

Мишустин и Медведев виделись в пятницу в Белом доме, куда новый премьер-министр приезжал на встречу с кабмином.

Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел в прошлый четверг, 16 января, после того как правительство Медведева в полном составе ушло в отставку.

Песков сообщил, что Мишустин пока не представил Путину предложения по структуре и составу кабмина, но время еще есть.