В МИД Ирана рассказали, почему Зариф не поедет на форум в Давосе

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, так как организаторы форума самостоятельно внесли изменения в согласованные договоренности.
"Глава МИД Зариф планировал посетить ВЭФ в этом году по официальному и личному приглашению от форума. К сожалению, односторонние изменения со стороны ВЭФ в согласованных договоренностях - возможно, нацеленные на достижение только одного результата - не позволили это. Упущенная возможность для диалога", - сообщил Мусави в Twitter.
FM @JZarif had full intention to attend @wef Summit this year upon formal and in-person invitations from WEF. Sadly, unilateral changes in mutually agreed arrangements on part of WEF - perhaps geared to have only one outcome - have prevented that. Missed opportunity for dialog. pic.twitter.com/6teUpmFwBZ— S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) January 20, 2020
Ранее президент ВЭФ Борге Бренде сообщил, что Зариф был зарегистрирован для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, однако из-за ситуации в регионе отозвал свой запрос.
МИД Ирана в понедельник подтвердил, что министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф не будет участвовать в форуме.
Всемирный экономический форум пройдет с 21 по 24 января.