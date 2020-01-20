Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T15:08+0300
https://ria.ru/20200120/1563634173.html
С горки с ветерком: костюмированный спуск в ваннах прошел в Швейцарии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/39/1563633912_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_7559fe56cce9def217880e3dfccaa430.jpg
РИА Новости
С горки с ветерком: костюмированный спуск в ваннах прошел в Швейцарии
Ежегодный спуск в ваннах прошел в швейцарском горнолыжном курорте Штоос. Согласно правилам участники должны были сформировать тематическую команду и подготовить подходящие костюмы. До финиша удалось добраться далеко не всем.
2020-01-20T15:08+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=74443802&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/156363/39/1563633912_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_55abe530f11d28061b57bfb8b8339efc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156363/39/1563633912_72:0:552:360_1200x0_80_0_0_715cda6b65778410a4f8f43752ea8ded.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/39/1563633912_132:0:492:360_1200x0_80_0_0_84fe3bcb25f4bc58219d5137dd0f6935.jpg
PT0M49S

С горки с ветерком: костюмированный спуск в ваннах прошел в Швейцарии

15:08 20.01.2020
517
Ежегодный спуск в ваннах прошел в швейцарском горнолыжном курорте Штоос. Согласно правилам участники должны были сформировать тематическую команду и подготовить подходящие костюмы. До финиша удалось добраться далеко не всем.
Идея гонок возникла случайно: при доставке ванны заказчику, сантехник выпустил ее из рук, и она скатилась вниз со склона. После этого инцидента активисты решили устроить подобный заезд для всех желающих.
602003
Обсудить 0
ШвейцарияВидео
Рекомендуем
Самолет заходит на посадку
Пилоты рассказали, зачем гасят свет в салоне перед взлетом и посадкой
Он с тобой говорит по-русски? — Меркель спросила у Путина про Антониу Гутерреша
Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
Число Пи
Решение школьной задачи по математике вызвало споры в Сети
Поэт и музыкант, лидер рок-группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта в Зеленом театре на ВДНХ
Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова
Касса в супермаркете
В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка
Сотрудники ФСБ России
Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины
Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике Бэст в Новосибирске
Спасение Дымки: в Новосибирске кошку поставили на протезы
Кадр из фильма Безумный Макс: Дорога ярости
Эксперты назвали лучшие фильмы XXI века
Зашифрованные послания о тяжелой доле: письма остарбайтеров из фашистской неволи
Зашифрованные послания о тяжелой доле: письма из фашистской неволи
Художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев во время пресс-конференции, посвященной проведению XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского
В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении
Стенд ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Источник: Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине
Макет хранилища сжиженного природного газа на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
Литва против Польши: маленькая европейская газовая война
Актриса театра эстрады Провинция Марина Рузавина
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Прорыв трубы в отеле в Перми: кадры МЧС России
Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском отеле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
Лента новостейМолния