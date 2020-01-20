2020-01-20T15:08+0300
2020-01-20T15:08+0300
https://ria.ru/20200120/1563634173.html
С горки с ветерком: костюмированный спуск в ваннах прошел в Швейцарии
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РИА Новости
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РИА Новости
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С горки с ветерком: костюмированный спуск в ваннах прошел в Швейцарии
Ежегодный спуск в ваннах прошел в швейцарском горнолыжном курорте Штоос.
Согласно правилам участники должны были сформировать тематическую команду и подготовить подходящие костюмы. До финиша удалось добраться далеко не всем.
2020-01-20T15:08+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=74443802&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/156363/39/1563633912_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_55abe530f11d28061b57bfb8b8339efc.jpg
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С горки с ветерком: костюмированный спуск в ваннах прошел в Швейцарии
Ежегодный спуск в ваннах прошел в швейцарском горнолыжном курорте Штоос.
Согласно правилам участники должны были сформировать тематическую команду и подготовить подходящие костюмы. До финиша удалось добраться далеко не всем.
Идея гонок возникла случайно: при доставке ванны заказчику, сантехник выпустил ее из рук, и она скатилась вниз со склона. После этого инцидента активисты решили устроить подобный заезд для всех желающих.