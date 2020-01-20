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2020-01-20T15:06+0300
https://ria.ru/20200120/1563634044.html
В Германии обозначили задачу сторон конфликта в Ливии
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РИА Новости

В Германии обозначили задачу сторон конфликта в Ливии

15:06 20.01.2020
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© REUTERS / Ismail Zitouny/File PhotoВоеннослужащий в районе ливийского города Таджура
Военнослужащий в районе ливийского города Таджура
© REUTERS / Ismail Zitouny/File Photo
Военнослужащий в районе ливийского города Таджура. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Вопрос установления режима полного прекращения боевых действий в Ливии является ответственностью самих сторон конфликта, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Заключения, с которыми вчера согласились все участники конференции (в Берлине – ред.), открывают путь для плана спецпосланника ООН. Это было нашей главной задачей. Таким образом открывается дорога для политического урегулирования", - заявил он на брифинге в понедельник.
Зайберт добавил, что главной задачей стран-участниц конференции теперь становится сопровождение этого процесса, в том числе через механизм специальной международной комиссии по реализации решений конференции, в работе которой Германия намерена играть активную роль.
"Вопрос превращения перемирия в постоянное прекращения огня должен быть адресован сторонам конфликта. Для этого создается комитет "5+5". Это реальный результат вчерашнего дня, что обе стороны назвали своих представителей в этом комитете. Это значит, что это ответственность, в первую очередь, сторон конфликта", - добавил Зайберт.
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В свою очередь, представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, отвечая на вопрос о дальнейшем процессе урегулирования, напомнил, что в понедельник в Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран ЕС, где обсуждаются, в том числе, итоги конференции в Берлине. "В ЕС как раз идут дискуссии о том, какие могут быть подходящие инструменты для поддержки процесса", - заявил он.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. На саммите были премьер правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что итоговый документ берлинской конференции по Ливии содержит положения об устойчивом прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеШтеффен ЗайбертГерманияЛивияВ мире
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