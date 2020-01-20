Россия призвала все стороны СВПД проявлять осторожность

Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020

Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Иран и все оставшиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) должны сейчас проявлять взвешенность и осторожность, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"Мы предостерегаем горячие головы, которые, возможно, питают иллюзии относительно того, что перевод всей темы в Совет безопасности ООН поможет разрешению проблемы, от таких шагов. Потому что это чревато новым расколом и новыми проблемами", - сказал Рябков.

"Сейчас крайне ответственный момент и все должны проявлять осторожность и взвешенность в своих действиях", - добавил замминистра.

Рябков отметил, что "горячие головы в Европе", по его мнению, "не до конца представляют себе степень разрушительных последствий возможного нового перевода иранского досье в СБ ООН".