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Россия призвала все стороны СВПД проявлять осторожность
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РИА Новости

Россия призвала все стороны СВПД проявлять осторожность

15:03 20.01.2020 (обновлено: 16:27 20.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Иран и все оставшиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) должны сейчас проявлять взвешенность и осторожность, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы предостерегаем горячие головы, которые, возможно, питают иллюзии относительно того, что перевод всей темы в Совет безопасности ООН поможет разрешению проблемы, от таких шагов. Потому что это чревато новым расколом и новыми проблемами", - сказал Рябков.
"Сейчас крайне ответственный момент и все должны проявлять осторожность и взвешенность в своих действиях", - добавил замминистра.
Рябков отметил, что "горячие головы в Европе", по его мнению, "не до конца представляют себе степень разрушительных последствий возможного нового перевода иранского досье в СБ ООН".
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Ранее телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа сообщил, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если вопрос об иранской ядерной программе будет вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН. В мае Press TV сообщал о возможности выхода страны из ДНЯО со ссылкой на источники, близкие к канцелярии президента Ирана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияВ мире
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