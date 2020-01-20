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Культура
2020-01-20T15:21+0300
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В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении
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РИА Новости

В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении

15:03 20.01.2020 (обновлено: 15:21 20.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев во время пресс-конференции, посвященной проведению XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского
Художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев во время пресс-конференции, посвященной проведению XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ВЕНА, 20 янв — РИА Новости. В Венской государственной опере разъяснили ситуацию с заменой дирижера Валерия Гергиева на спектакле "Лоэнгрин", который прошел в воскресенье.
"Как только вчера стало ясно, что Валерий Гергиев не сможет прибыть к началу представления, директор оперы Доминик Мейер попросил дирижера Михаэля Гюттлера дирижировать на представлении. Таким образом, "Лоэнгрин" началась ровно в 17:00. Вчерашний "Лоэнгрин" был последним в серии спектаклей", — сообщили в пресс-службе.
Вопросы о том, случалось ли подобное раньше и скажется ли инцидент на дальнейшем сотрудничестве оперы с российским дирижером, в пресс-службе оставили без ответа.
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КультураДоминик МейерВенская государственная операВалерий Гергиев
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