В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении

ВЕНА, 20 янв — РИА Новости. В Венской государственной опере разъяснили ситуацию с заменой дирижера Валерия Гергиева на спектакле "Лоэнгрин", который прошел в воскресенье.
"Как только вчера стало ясно, что Валерий Гергиев не сможет прибыть к началу представления, директор оперы Доминик Мейер попросил дирижера Михаэля Гюттлера дирижировать на представлении. Таким образом, "Лоэнгрин" началась ровно в 17:00. Вчерашний "Лоэнгрин" был последним в серии спектаклей", — сообщили в пресс-службе.
Вопросы о том, случалось ли подобное раньше и скажется ли инцидент на дальнейшем сотрудничестве оперы с российским дирижером, в пресс-службе оставили без ответа.
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