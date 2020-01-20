В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении

"Как только вчера стало ясно, что Валерий Гергиев не сможет прибыть к началу представления, директор оперы Доминик Мейер попросил дирижера Михаэля Гюттлера дирижировать на представлении. Таким образом, "Лоэнгрин" началась ровно в 17:00. Вчерашний "Лоэнгрин" был последним в серии спектаклей", — сообщили в пресс-службе.