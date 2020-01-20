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Слуцкий призвал удержать Иран об выхода из ДНЯО
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РИА Новости

Слуцкий призвал удержать Иран об выхода из ДНЯО

15:09 20.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) может стать крайне деструктивным решением, необходимо удержать Тегеран от подобных шагов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа сообщил, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если вопрос об иранской ядерной программе будет вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН.
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В мае Press TV сообщал о возможности выхода страны из ДНЯО со ссылкой на источники, близкие к канцелярии президента Ирана.
"Выход Ирана из ДНЯО стал бы крайне деструктивным решением. Международному сообществу следует предпринять максимум усилий, чтобы удержать Тегеран от подобных шагов. Но здесь нужно понимать, что ситуация с СВПД, на которую ссылается глава иранского МИД Зариф, во многом была спровоцирована действиями США и бездействием европейских партнеров по иранской сделке", - сказал Слуцкий РИА Новости.
В связи с этим глава думского комитета считает, что Западу стоило бы проявлять гибкость и не оказывать излишнего давления на Иран, угрожая дополнительным набором санкций.
"Все эти вопросы плотно переплелись в единый клубок, и необходимо теперь проявлять максимум терпения и политической воли, чтобы распутать его без вреда для общей мировой стабильности и безопасности", - заключил политик
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