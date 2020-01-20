Слуцкий призвал удержать Иран об выхода из ДНЯО

Ранее телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа сообщил, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если вопрос об иранской ядерной программе будет вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН.

В мае Press TV сообщал о возможности выхода страны из ДНЯО со ссылкой на источники, близкие к канцелярии президента Ирана.

"Выход Ирана из ДНЯО стал бы крайне деструктивным решением. Международному сообществу следует предпринять максимум усилий, чтобы удержать Тегеран от подобных шагов. Но здесь нужно понимать, что ситуация с СВПД , на которую ссылается глава иранского МИД Зариф, во многом была спровоцирована действиями США и бездействием европейских партнеров по иранской сделке", - сказал Слуцкий РИА Новости.

В связи с этим глава думского комитета считает, что Западу стоило бы проявлять гибкость и не оказывать излишнего давления на Иран, угрожая дополнительным набором санкций.