В Богородицке дали старт мероприятиям к 500-летию Тульского кремля

Посетители на выставке "История Богородицка от города-крепости до "цветника" императрицы" во въездной башне Богородицкого дворца графов Бобринских

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Выставка "История Богородицка от города-крепости до "цветника" императрицы" открылась в отреставрированной въездной башне Богородицкого дворца графов Бобринских.

Как подчеркнула министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, открытие уникальной экспозиции стало стартом череды мероприятий к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты в этом малом историческом городе.

"В Богородицке отреставрирована старинная въездная башня Богородицкого дворца. Сегодня в ней открылась не просто первая новая экспозиция в малых городах Большой засечной черты, включенных в проект 500-летия Тульского кремля, а краеведческий музей, которого до сего момента не было в этом городе", – приводит ее слова пресс-служба администрации региона.

В основе выставки – археологические, бытовые, этнографические, изобразительные, нумизматические предметы, дополненные авторскими куклами в нарядах эпох Петра и Екатерины. Также экспозиция рассказывает об истории реставрации башни.