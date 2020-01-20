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Культура
2020-01-20T15:00+0300
https://ria.ru/20200120/1563633398.html
В Богородицке дали старт мероприятиям к 500-летию Тульского кремля
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РИА Новости

В Богородицке дали старт мероприятиям к 500-летию Тульского кремля

14:57 20.01.2020 (обновлено: 15:00 20.01.2020)
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© Правительство Тульской областиПосетители на выставке "История Богородицка от города-крепости до "цветника" императрицы" во въездной башне Богородицкого дворца графов Бобринских
Посетители на выставке История Богородицка от города-крепости до цветника императрицы во въездной башне Богородицкого дворца графов Бобринских
© Правительство Тульской области
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Выставка "История Богородицка от города-крепости до "цветника" императрицы" открылась в отреставрированной въездной башне Богородицкого дворца графов Бобринских.
Как подчеркнула министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, открытие уникальной экспозиции стало стартом череды мероприятий к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты в этом малом историческом городе.
"В Богородицке отреставрирована старинная въездная башня Богородицкого дворца. Сегодня в ней открылась не просто первая новая экспозиция в малых городах Большой засечной черты, включенных в проект 500-летия Тульского кремля, а краеведческий музей, которого до сего момента не было в этом городе", – приводит ее слова пресс-служба администрации региона.
Посетительница осматривает экспозицию на выставке
14 января, 14:59
Фотовыставку достопримечательностей Тульской области открыли в Одоеве
В основе выставки – археологические, бытовые, этнографические, изобразительные, нумизматические предметы, дополненные авторскими куклами в нарядах эпох Петра и Екатерины. Также экспозиция рассказывает об истории реставрации башни.
Башня Богородицкого дворца была построена во второй половине 1760-х годов. Первоначально здесь располагалась волостная канцелярия, затем были устроены колокольня и библиотека, где хранился архив графов Бобринских. Последние 40 лет въездная башня дворца была закрыта и использовалась музеем для хозяйственных нужд.
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Культура500-летие Тульского кремляБогородицкТульская область
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