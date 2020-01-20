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Жителя Урала осудили за убийство знакомого на глазах у родителей
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РИА Новости

Жителя Урала осудили за убийство знакомого на глазах у родителей

14:55 20.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв – РИА Новости. Челябинский областной суд в понедельник приговорил к 15 годам колонии строгого режима 24-летнего жителя региона, который застрелил своего знакомого на глазах у его пожилых родителей, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, в ноябре 2018 года между обвиняемым и 33-летним жителем поселка Мусин Кизильского района во дворе его дома произошел словесный конфликт. Обвиняемый сходил к себе за охотничьим карабином "Сайга" и, вернувшись, несколько раз выстрелил в знакомого, тот погиб на месте. Прокуратура уточняет, что в момент убийства во дворе дома находились родители погибшего. После первого выстрела отец попытался спасти сына, обвиняемый пальнул в пожилого мужчину, но не попал.
"Суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью) и частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), уточняется в сообщении.
Также судом удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны, в счет возмещения морального вреда с осужденного взыскано 2 миллиона рублей, поясняет пресс-центр.
Уголовное дело. Архив
18 января, 19:07
Мужчина убил знакомого на похоронах друга в Архангельской области
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ЧелябинскРоссияПроисшествия
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