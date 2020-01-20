Жителя Урала осудили за убийство знакомого на глазах у родителей

По данным прокуратуры, в ноябре 2018 года между обвиняемым и 33-летним жителем поселка Мусин Кизильского района во дворе его дома произошел словесный конфликт. Обвиняемый сходил к себе за охотничьим карабином "Сайга" и, вернувшись, несколько раз выстрелил в знакомого, тот погиб на месте. Прокуратура уточняет, что в момент убийства во дворе дома находились родители погибшего. После первого выстрела отец попытался спасти сына, обвиняемый пальнул в пожилого мужчину, но не попал.