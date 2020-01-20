В РПЦ считают недопустимым уничтожение икон в результате аукционов

Как пояснил ранее РИА Новости представитель территориального управления Росимущества, по начальной стоимости, а также с 30-процентной скидкой имущество продать не удалось из-за отсутствия заявок. В понедельник завершился прием заявок на участие в аукционе со скидкой 60%. Следующим шагом, по его словам, будет снижение цены на 90% от изначальной стоимости. Собеседник агентства уточнил, что "в соответствии с постановлением правительства, если нет заявок при снижении цены на 90%, то имущество подлежит уничтожению".