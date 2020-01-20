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Религия и мировоззрение
2020-01-20T15:05+0300
https://ria.ru/20200120/1563633233.html
В РПЦ считают недопустимым уничтожение икон в результате аукционов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/34/1563633427_0:25:1107:648_1036x0_80_0_0_e16df0433420c22f3a2242add5b7aa2a.jpg
РИА Новости

В РПЦ считают недопустимым уничтожение икон в результате аукционов

15:05 20.01.2020
564
© Фото : Сбербанк-АСТПредметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области
Предметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области
© Фото : Сбербанк-АСТ
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Московском патриархате назвали недопустимым возможное уничтожение икон и церковной утвари по итогам аукциона в Ростовской области и призвали организаторов торгов пожертвовать эти предметы культа, в случае если они не будут реализованы, нуждающимся приходам.
Ранее на сайте территориального управления Росимущества в Ростовской области появилось сообщение о том, что предметы церковного обихода, ставшие собственностью государства, выставлены на торги. По информации ведомства, будут реализованы 135 икон, 33 креста с цепями, 15 панагий, а также различные церковные скульптуры и сувениры. Подать заявку на участие в торгах мог любой желающий до 20 января, аукцион состоится 23 января в 10.00 мск. Денежные средства, вырученные от реализации церковной утвари, будут перечислены в бюджет.
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Как пояснил ранее РИА Новости представитель территориального управления Росимущества, по начальной стоимости, а также с 30-процентной скидкой имущество продать не удалось из-за отсутствия заявок. В понедельник завершился прием заявок на участие в аукционе со скидкой 60%. Следующим шагом, по его словам, будет снижение цены на 90% от изначальной стоимости. Собеседник агентства уточнил, что "в соответствии с постановлением правительства, если нет заявок при снижении цены на 90%, то имущество подлежит уничтожению".
"Каким бы ни был исход аукциона, уничтожение религиозных святынь представляется недопустимым", - заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя появившуюся информацию.
Он выразил надежду, что "у организаторов аукциона или собственников предметов хватит такта пожертвовать их любому нуждающемуся в них православному приходу, если они не будут реализованы".
© Фото : Сбербанк-АСТПредметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области
Предметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области
© Фото : Сбербанк-АСТ
Предметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области
2152022
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Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРосимуществоРостовская областьрелигияОбщество
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