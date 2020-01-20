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Омбудсмен рассказала о семье мальчика, которого ставили на гречку
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РИА Новости

Омбудсмен рассказала о семье мальчика, которого ставили на гречку

14:53 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
ОМСК, 20 янв - РИА Новости. Восьмилетний мальчик, которого отчим в наказание ставил на гречку, останется жить с матерью, так как у него хорошее отношение к ней, курс психологического консультирования предлагается продолжить, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в Омской области Елизавета Стёпкина.
Ранее сообщалось, что восьмилетий мальчик из Омска, которого отчим в наказание ставил коленями на гречку, успешно проходит реабилитацию в адаптивной школе-интернате №5. Ребёнок занимается с психологом и логопедом, на каникулах посещал праздничные мероприятия. По версии следствия с апреля по май 2019 года 35-летний сожитель родной матери мальчика якобы в воспитательных целях за малейшие незначительные провинности ставил коленями своего пасынка на гречневую крупу. Фотографии коленей мальчика с "вросшей" в них гречкой вызвали широкий общественный резонанс.
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СК возбудил уголовное дело в отношении матери мальчика и её сожителя сразу по трем статьям - об истязании несовершеннолетнего, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 35-летний отчим мальчика находится под стражей, а мать - под подпиской о невыезде.
Для принятия решения, где оставить жить мальчика, пережившего серьёзные истязания, в городском психологическом центре провели психолого-педагогическую экспертизу отношений матери и сына, результаты которой стали известны в понедельник.
"У ребёнка к матери выявлено позитивное отношение, мальчик испытывает к ней любовь. Рекомендации (экспертизы - ред.) предлагают продолжить курс психологического консультирования родителя и ребёнка", - сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Омской области.
Следующее заседание суда по делу об истязаниях мальчика запланировано на 3 февраля, но оно состоится только после получения результатов экспертизы психологического состояния ребёнка: сторона защиты обвиняемого попросила допросить мальчика в суде.
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