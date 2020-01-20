Омбудсмен рассказала о семье мальчика, которого ставили на гречку

ОМСК, 20 янв - РИА Новости. Восьмилетний мальчик, которого отчим в наказание ставил на гречку, останется жить с матерью, так как у него хорошее отношение к ней, курс психологического консультирования предлагается продолжить, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в Восьмилетний мальчик, которого отчим в наказание ставил на гречку, останется жить с матерью, так как у него хорошее отношение к ней, курс психологического консультирования предлагается продолжить, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в Омской области Елизавета Стёпкина.

Ранее сообщалось, что восьмилетий мальчик из Омска, которого отчим в наказание ставил коленями на гречку, успешно проходит реабилитацию в адаптивной школе-интернате №5. Ребёнок занимается с психологом и логопедом, на каникулах посещал праздничные мероприятия. По версии следствия с апреля по май 2019 года 35-летний сожитель родной матери мальчика якобы в воспитательных целях за малейшие незначительные провинности ставил коленями своего пасынка на гречневую крупу. Фотографии коленей мальчика с "вросшей" в них гречкой вызвали широкий общественный резонанс.

СК возбудил уголовное дело в отношении матери мальчика и её сожителя сразу по трем статьям - об истязании несовершеннолетнего, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 35-летний отчим мальчика находится под стражей, а мать - под подпиской о невыезде.

Для принятия решения, где оставить жить мальчика, пережившего серьёзные истязания, в городском психологическом центре провели психолого-педагогическую экспертизу отношений матери и сына, результаты которой стали известны в понедельник.

"У ребёнка к матери выявлено позитивное отношение, мальчик испытывает к ней любовь. Рекомендации (экспертизы - ред.) предлагают продолжить курс психологического консультирования родителя и ребёнка", - сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Омской области.